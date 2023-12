Crítica de discos de Marcelo Contreras: las nuevas vidas de Violeta Parra, Yes y Take That

*Yes - The Yes album (super deluxe edition)

El tercer trabajo de Yes publicado en febrero de 1971, definió el sonido de la banda británica casi en su totalidad, gracias al ingreso del virtuoso guitarrista Steve Howe. Solo en el siguiente título -Fragile (1972)- lograrían el cartón completo, con la llegada del hechicero de los sintetizadores Rick Wakeman, en reemplazo de Tony Kaye, que sólo regresaría en 1983. Considerado como un clásico del rock progresivo, The Yes album contiene los elementos que hicieron del género una manifestación osada con ribetes intelectuales, y también resistida por la pomposidad, el minutaje generoso, y el exceso de acrobacia.

Esta edición de cuatro discos incluye el original, remezclas actuales y también las de 2014 del especialista Steven Wilson; versiones instrumentales, mezclas en mono y alternativas y, finalmente, cortes en vivo grabados en Gotemburgo y New Haven. Resulta insólito que en el caso de este último show, sigue siendo mejor la versión disponible en Youtube, que el registro en este lanzamiento super deluxe. El atractivo se concentra una vez más en la labor de rescate de Wilson, cuya rúbrica es descomprimir las mezclas originales, en busca de mayor aire y profundidad a los arreglos y las armonías, claves en Yes.

*Violeta Parra - Las Últimas composiciones

La reedición de este título capital en la historia de la música chilena provocó una nueva desavenencia entre los herederos de Violeta Parra y el dueño de los derechos fonográficos, el ingeniero y empresario Pedro Valdebenito. El álbum publicado en noviembre de 1966, apenas tres meses antes del suicidio de la artista, está sujeto a una paradoja. Valdebenito no puede publicar sin la autorización de la familia, liderada por Isabel Parra. Sin embargo, Las Últimas composiciones, por ahora, resurge. Si bien la edición en vinilo ofrece esmero en su presentación incluyendo las letras y el arte restaurado, la versión digital no implica ninguna mejora particular en el tratamiento sonoro.

A diferencia del trabajo realizado por el ingeniero y productor nacional Chris Manhey en el rescate de Recordando a Chile (1965) con la venia de la familia, donde sí se aprecian los resultados de la intervención mediante Dolby Atmos, con una nueva distribución de la voz y los instrumentos, acá las canciones se preservan tal cual. En definitiva, el mérito está en tener al alcance nuevamente una obra monumental de una artista conmovida ante la desolación de la existencia, la fragilidad del amor y la religiosidad, entre distintos asuntos. Un presagio de la muerte, convertido en un fulgor musical eterno.

*Take that - This life

Inglaterra registra una venerable tradición en artistas que son prácticamente tesoros nacionales, pero de acotada resonancia fuera de la isla; los casos, por ejemplo, del pionero del rock Cliff Richard y los seminales The Shadows, antecesores de The Beatles. A pesar del éxito internacional de Back for good en 1995, Take that pertenece a la misma categoría con una docena de singles número uno, y 14 millones de copias vendidas en su territorio. La boys band donde alineó Robbie Williams, reducida a trío tras la partida de Jason Orange en 2014, sesionó principalmente en Nashville junto al productor Dave Cobb (Lady Gaga).

El ambiente sureño surte un efecto soft rock ramplón en This life, que no alcanza para calificar como Americana, posponiendo el pop plastificado que se asocia al grupo, propicio para unas letras con tono de autoayuda, reflexiones románticas y los alcances de la amistad. Gary Barlow cede el protagonismo, en un ejercicio democrático que redunda en confirmar los discretos talentos de Mark Owen y Howard Donald. El material ofrece la sensibilidad de una serie dramatizando un servicio de urgencias hospitalarias. La fórmula, infalible. Es el álbum más vendido de 2023 en Reino Unido, superando a Lewis Capaldi, Ed Sheeran y The Rolling Stones.