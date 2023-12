Tom Jones vuelve a Chile con show en Movistar Arena

Tom Jones vuelve a Chile con su gira Ages & Stages tour, la primera desde que nos visitara en 2016. El anuncio de esta fecha se suma a las ya anunciadas en el Reino Unido, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Con una notable carrera de más de seis décadas, Tom Jones es considerado uno de los mejores cantantes y artistas de todos los tiempos, ha vendido más de 100 millones de discos y sigue siendo una figura influyente en la industria musical.

En Santiago de Chile se presentará el 11 de abril de 2024 en el Movistar Arena y la preventa exclusiva para clientes entel o pagando con tarjetas Scotia comienza el martes 5 de diciembre a las 11am. La venta general estará disponible a partir del jueves 7 de diciembre en puntoticket.com.

Tras iniciar una exitosa y diversa carrera a principios de los años sesenta, Jones alcanzó fama internacional con su potente voz, presencia escénica y una serie de canciones de éxito, entre ellas It’s Not Unusual, What’s New Pussycat?, Delilah, Green Grass of Home, She’s A Lady, Sex Bomb y una versión de Kiss de Prince.

Su carrera ha estado repleta de numerosos honores y premios, entre ellos un prestigioso título de caballero otorgado por la reina Isabel II en 2006, múltiples BRIT Awards, un Silver Clef Award, el prestigioso Music Industry Trusts Award y un Hitmaker Award del US Songwriters Hall of Fame. Su reciente autobiografía, Over The Top And Back fue un éxito de ventas y su álbum de 2021, Surrounded By Time, lo convirtió en el hombre de más edad en alcanzar el número 1 de la lista oficial de álbumes del Reino Unido con un álbum de nuevo material, superando a Bob Dylan.