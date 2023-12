De Chile para el mundo: nace Lotus Records, el sello discográfico de la productora de Lollapalooza

Es un martes por la mañana y las oficinas de Lotus, productora detrás de Lollapalooza Chile y varios de los espectáculos más importantes del país, están llenas de vida. Mientras un grupo de bailarinas ensaya en el patio instalado en el séptimo piso de un edificio de Ciudad Empresarial y Pablito Pesadilla avanza por los pasillos, Jere Klein, una de las máximas estrellas actuales del urbano criollo, ensaya parte del setlist que dará forma a su primer show solitario en el Teatro Caupolicán.

La jornada laboral funciona con normalidad y, sin embargo, no es un día cualquiera. Luego de una serie de reuniones y extensas conversaciones, la productora selló un convenio con Warner Music para emprender un proyecto que espera remecer la industria. Se trata de Lotus Records, un nuevo sello musical que, uniendo lo discográfico con las áreas de booking y management, busca dar inicio a una nueva era para la escena chilena.

“Hace muchos años que conocemos a Lotus desde Argentina, por distintos proyectos”, dice a Culto Santiago Torres, director artístico de Warner Music Cono Sur. “Son muy respetados en toda la región. Y a la hora de pensar en cómo podíamos tener nuevos artistas y nuevos vínculos, lo primero que se nos vino a la cabeza fue que ellos podían profesionalizar y ayudar a que la música chilena pase a la próxima etapa”.

Para Torres, la buena salud de la que goza la escena nacional en la actualidad es un asunto evidente. “La música chilena está en un momento de oro. Tanto a nivel local como internacional se están exportando muchas canciones desde Chile, y para encontrar esos nuevos talentos y poder llevarlos de lo local a lo global, creemos que la alianza entre Warner y Lotus es perfecta”.

Equipo de Lotus Records, nuevo sello discográfico chileno.

En el caso de Sebastián de la Barra y Maximiliano del Río, miembros fundadores de la productora que hoy se asocia con la multinacional, la incursión en el mundo discográfico era un paso inevitable. De hecho, comentan que llevaban varios años con la genuina inquietud de desarrollar un área discográfica con el complemento del booking y management.

Incluso dicen que ya habían intentado dar ese salto, aunque por distintas circunstancias no lograron concretar la idea. “El 2014 ya incursionamos durante un año en un proyecto de booking. Finalmente desistimos porque encontrábamos que no era nuestro momento como empresa. Seguíamos posicionando Lollapalooza, generando eventos familiares icónicos a nivel global como el Cirque du Soleil. Sin embargo, creo que es el crecimiento natural de una productora, y eso se ve en el mundo con otras productoras de conciertos y festivales. Porque finalmente trabajamos para y con los artistas”, asegura De la Barra sobre el nacimiento del sello, que incorporó a sus filas a artistas de la talla de Akriila, una de las propuestas más interesantes del urbano nacional; el rapero y productor Dj Tee, y Andrés Nusser, ex vocalista de Astro que hoy emprende una nueva faceta como solista. También Easykid, Francisco Victoria, Pablito Pesadilla y el mismo Jere Klein.

La importancia del en vivo

Entre las razones que impulsaron esta unión, la experiencia de Lotus en lo que respecta a la experiencia en montar espectáculos en vivo fue fundamental. Algo que también los ha llevado a ganar la confianza y cercanía de los artistas. Guillermo Castellani, presidente de Warner Music Cono Sur, lo define como un “ida y vuelta” que termina por ser beneficioso para todas las partes.

“La ida de esto es que ellos están cerca del talento. Vamos a ayudarlos en lo que podamos para que Lotus Records cada día sea más importante. Atraer talento, eso es lo que hacemos, en lo que creemos que podemos ayudarlos. Y la vuelta es que nosotros no tenemos compañías para la producción de shows. Tenemos la chance de que muchas veces artistas ya contratados por Warner y que vienen del exterior nos preguntan cómo llegan o cuál es la puerta que deben tocar acá en Chile. Para eso también estamos nosotros, para ofrecer los servicios de Lotus con artistas que ya están dentro del catálogo. Ese es el ida y vuelta que también pretendemos”, señala el ejecutivo.

Patricio Subiabre, gerente de Lotus Records, apunta hacia otra virtud que ofrece la correcta ejecución de una presentación en vivo. Algo en que la productora criolla tiene casi dos décadas de experiencia: “Tener un buen show es una excelente herramienta de marketing. Hoy en día hay artistas que pueden estar girando en festivales todo el año, más allá del trabajo digital que claramente es complementario. Esa es la mirada”.

“Lo que pretende el artista cuando llega a la compañía es que le demos servicio de la manera que necesite. Distribución de música, un acuerdo discográfico, y también el tema de la producción de shows. Eso es lo que está buscando un artista hoy en día. Y bueno, Lotus lo viene haciendo con profesionalismo desde hace muchísimo tiempo”, complementa Catellani.

Jere Klein, artista del sello Lotus Records.

Además, la calidad del en vivo conecta con otro punto que resulta fundamental para el equipo detrás de Lotus Records. “¿Por qué Lotus asocia a una mayor como Warner como aliado? Para entregar justamente esos servicios, esas herramientas que necesita un artista para que el live también crezca. Con eso me refiero a que artistas Warner, por ejemplo, de España que colaboren con artistas locales, pueden generar que el artista sea más escuchado en España y que por lo tanto aparezcan ofertas de festivales. Que empiecen a cortar tickets en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades. Eso tiene un valor”, explica De la Barra.

“La alianza desde lo discográfico va a ayudar a ciertos artistas a crecer, y nosotros aportaremos una patita con el en vivo, con ciertos contactos. Es una mezcla entre producir un buen show. una buena puesta en escena, la banda, las visuales, etc., y el desarrollo de un artista integral; mezclado con tocar las puertas correctas, asociarse a los artistas correctos, generar ese networking global de la mano de una disquera como Warner para que los artistas tengan mejores herramientas y una mejor penetración en cada mercado donde consideren que es relevante posicionarse”, concluye uno de los fundadores de Lotus.

De Chile para el mundo

Sin embargo, una de las ambiciones más grandes de Lotus Records es la proyección global de los artistas que hoy deslumbran la escena nacional. “Lo que buscamos con esta alianza es ayudar al crecimiento del artista local, internacionalizarlo”, dice Paola Ruiz, country manager de Warner Music Chile.

Y agrega: “Siempre hemos trabajado en el marketing, buscando ayudar desde lo discográfico a que los artistas sean internacionales. Pero por supuesto que nos ayuda muchísimo estar junto a Lotus, tener el en vivo que ellos les pueden dar a los artistas y que trabajemos en conjunto. Van a tener lo mejor de los dos mundos. La expertise de nosotros como discográfica y de ellos como productora. Van a haber muchas posibilidades para que el talento local se convierta en internacional, que es lo que finalmente cualquier artista chileno quiere”.

En los últimos años, la explosión de los artistas de la movida urbana se hizo evidente. Se trata de un género que ha crecido en popularidad y exponentes, en una época donde cualquiera puede grabar, producir y distribuir su música a través de internet. Pero eso no sería suficiente para lograr una carrera que se proyecte al largo plazo, y justamente eso es lo que defienden los integrantes de este nuevo sello.

Akriila, artista del sello Lotus Records.

Sobre eso, Guillermo Castellani aporta un dato crucial: “Para tener claros los números, hace 3 o 4 años, de lo que se escuchaba en Chile solamente el 7% era música de artistas chilenos, y hoy estamos cercanos al 40%, al 35%. Eso, que está avanzando a pasos agigantados, también pasó en Argentina, con artistas como Duki. Está pasando en otros lugares y es muy necesario que suceda aquí. La visión que tiene Lotus es buenísima, clarísima, y es que el artista chileno tenga las mismas posibilidades que otros artistas en otras partes del mundo”.

“Si te paras a mirar la escena argentina de hace cinco o seis años atrás era todo mucho más independiente, que es lo que pasa también en Chile. Todo a pulmón, hecho en casa. En Argentina, los artistas sentían que para qué se iban a acercar a una compañía como Lotus o Warner si podían hacer su música desde sus casas. Pero la experiencia demostró que tuvieron que profesionalizarse, porque es la manera de seguir adelante. Que no pase que lograste un hit y luego desapareciste. Y para evitar eso, la manera fue acercarse a grupos como Lotus, lo que ofrece Warner, y ahí aparecieron los artistas que se quedaron para seguir”, explica el presidente de Warner Cono Sur.

Y ejemplifica: “Es ahí donde están los María Becerra, los Duki. En Chile, lo que viene pasando es muy variable, cambia. Es decir, en el top hay algunos que pueden permanecer en los charts por mucho tiempo, pero nos parece que está faltando ese paso para profesionalizarse, de avanzar un poquito más, y que es donde aparece Lotus Records y Warner. Para ayudar a que eso pase”.

Todo lo anterior se enmarca en un contexto mucho más grande, y que tiene que ver con un fenómeno que ya se hizo extensivo a prácticamente todos los rincones del mundo. “Hay una tendencia que es de local a global”, asegura Del Río. “Hubo tantos desarrollos locales que hoy en día casi todos los países están pasando lo mismo que sucede en Chile, y es que están consumiendo música local. Y después, sucede que los temas que llegan a ser hits globales salieron desde lo local. Por ejemplo, Rema con Calm Down. Imagínate, un cabro africano haciendo un tema en su casa y que termina siendo un hit mundial. Eso ha pasado mucho últimamente, con hartos artistas. El mismo Polimá Westcoast con Ultrasolo”.

“Eso es lo que queremos lograr: poder potenciar eso que está pasando en Chile, donde ya hay un mercado local, y pregunrarnos cómo nosotros hacemos que estos artistas que están llenando Arenas, estadios, logren traspasar las fronteras para hacerlo también en otros países”, complementa el fundador de Lotus.

Andrés Nusser, artista del sello Lotus Records.

“No es globalización, es desglobalización”, precisa Santiago Torres. “La globalización sería lo que pasaba antes, que Justin Bieber, BTS dominaban los charts. Pharrell sacaba un tema y era hit porque lo sacaba Pharrell. Ahora se desglobalizó la música. Y ahí apareció el reggaetón chileno. Chile creó un género. Y en el mundo hoy, cuando alguien quiere escuchar reggaetón chileno, escucha reggaetón chileno. Hay una diversidad de artistas enormes. Lograron un movimiento que excede a un solo artista, que era por ahí lo que la historia de Chile por ahora venía mostrando. Pero el reggaetón chileno se volvió un género en sí mismo porque es distinto al argentino, al español, al colombiano, y es muy distinto al del origen, que es el de Puerto Rico. Este es el momento de llevar no solamente el reggaetón chileno sino toda la escena urbana chilena y los nuevos talentos chilenos a otro nivel. Me parece que es el futuro de lo que se viene”.

Aún así, para el equipo detrás de Lotus Records es importante precisar que no se trata de una casa discográfica asociada a un género o movimiento musical específico, sino que más bien busca ser un espacio para todo el talento nacional. Algo que, además, está en sintonía con la inminente disolución entre las categorías, que hoy domina en la industria.

“Lo anterior está pasando con todos los géneros. Estamos trabajando con Andrés Nusser, ex vocalista de Astro. Y, por ejemplo, hoy hay una escena en Argentina que es súper fuerte en torno a esta música pop, indie, alternativo y/o rock, que va muy de la mano con lo que está haciendo Andrés. Nos planteamos cómo aprovechar esta oleada, en el contexto de que las cosas no son locales. Hay que mirar el mundo como un todo. O sea, si está pasando esta tendencia en Argentina y Andrés calza con esta, tenemos que pensar cómo nosotros lo hacemos convivir esto. Comunicarlo y que los artistas chilenos que van por ese lado el día de mañana terminen haciendo la misma gira que están haciendo los músicos argentinos”.