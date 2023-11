Un show de más de dos horas y con foco en los años 80: guía para el reencuentro con The Cure en el Estadio Monumental

Es uno de los shows más esperados de la temporada; el regreso a Chile de los británicos The Cure, una de las bandas más reconocidas de los ochenta gracias a su particular cruce de estilos, del pop al rock gótico, macerado en un extenso repertorio.

Con su líder Robert Smith a la cabeza, los ingleses se presentarán esta noche en el Estadio Monumental tras arribar a Chile el martes 28, pasadas las 18.00 horas, en vuelo privado. Según datos confirmados a Culto, los músicos alojan en el Hotel Mandarín Oriental y los acompaña una acotada comitiva de no más de 20 personas. Hasta ahora no han tenido mayores actividades; solo uno de ellos salió el miércoles 29 de visita a la viña Casas del Bosque.

Robert Smith de The Cure

El reencuentro con el país ocurre a una década de su debut, en un concierto en el Estadio Nacional recordado por la fría interacción con el público y el extenso set de 42 canciones, desplegado en la friolera de tres horas y 35 minutos.

The Cure vuelve en el marco de la gira mundial Shows of a Lost World. El grupo estuvo girando hasta diciembre de 2022 principalmente en Europa y Reino Unido. Retomaron las presentaciones en mayo de este año con el tramo norteamericano que arrancó en Nueva Orleans. Pese al empeño de Robert Smith por bajar los altos precios de los tickets, los medios internacionales destacan que la gira fue un éxito; según el siempre influyente Billboard, la pasada norteamericana de 35 fechas (que terminó en Miami) recaudó 37,5 millones de dólares (unos 32 mil millones de pesos chilenos) y vendió más de 547.000 entradas.

Grandes éxitos y canciones nuevas

En el tramo Latinoamericano, The Cure se han presentado en Ciudad de México, Lima, Buenos Aires y Montevideo. Tras su concierto en Pedreros, tienen en agenda shows en São Paulo, Asunción y Bogotá. Eso sí, a este periplo por la región llegaron con una baja; el tecladista Roger O’Donnell, músico que ha integrado de forma intermitente el grupo desde 1987, quien no pudo viajar “por razones de salud”, según confirmó la banda en un comunicado oficial.

Los shows en estadio, es decir no en el marco de festivales (como en México y Buenos Aires, donde estuvieron en Corona Capital y Primavera Sound, respectivamente) tienen sets extensos que alternan entre las 28 y 29 canciones. Se trata de un espectáculo de larga duración de dos horas y fracción, cuyo setlist se concentra en los discos más reconocidos de los ochentas: alrededor de seis canciones de Disintegration (1989), otras tantas de The Head on the door (1985), y un revisión de temas de otros trabajos como Wish (1992), Seventeen Seconds (1980), entre otros.

The Cure

“Las canciones compuestas por Smith en su nublada Blackpool natal, por más que siempre estuvieron ahí, desconcertaron una vez más. Demostraron su vigencia, al mismo tiempo que encontraron a un amplificador inspirado e impecable. A lo largo de dos horas y media, esta encarnación como sexteto repasó su historia, aunque lo hizo plantado desde la contemporaneidad”, detalló la crónica de Yumber Vera en Página 12 para la presentación de Buenos Aires .

Como The Cure no ha publicado material original desde 2008, esta gira le ha permitido al grupo ir probando temas inéditos de cara al anunciado nuevo álbum, de título tentativo Songs of a Lost World, todavía sin una fecha confirmada para lanzarse. En el tramo Europeo, de 2022, mostraron canciones como I Can Never Say Goodbye, Another Happy Birthday, A Fragile Thing, And Nothing Is Forever, Alone y Endsong. Las últimas tres estuvieron incluidas en el set de Buenos Aires.

Horarios, teloneros y accesos

Las puertas del Estadio Monumental se abrirán a las 16.00 horas. En cuanto a los accesos: Cancha General y Magallanes, será por Departamental; Cancha frontal, Cordillera y Movilidad reducida, por Exequiel Fernández; Rapa Nui, Océano y Cancha Frontal, por Marathon. Hay bicicletero gratuito al que se puede acceder previa inscripción en un link disponible en las rrss de la productora DG Medios.

Se espera que The Cure salgan a tocar a eso de las 21.00 horas y tomen el vuelo a Brasil tras el show. En la previa estarán los números de apertura chilenos; a las 17.45 la banda The Cruel Visions, el proyecto del músico y productor chileno Pablo Giadach (The Ganjas, Casino) que en 2020 publicó un álbum homónimo; le seguirá a las 18.45 la banda chilena FrioLento, quienes en 2020 publicaron su debut Disco Invierno y este año estuvieron en Lollapalooza Chile. El bloque lo cierra a las 19.45 la banda irlandesa Just Mustard.