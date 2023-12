Billie Eilish alza la voz: “Me gustan los chicos y las chicas. Déjenme en paz al respecto ¿a quién le importa?”

La cantante Billie Eilish (21) se refirió a la entrevista concedida al portal especializado Variety, en que abordó su sexualidad.

Ocurrió durante una charla con el medio, en que abordó la constante sexualización a la que se ve expuesta y detalló que se sentía “atraída por [las mujeres] de verdad”.

“Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, las amigas de mi vida, la familia. en mi vida. Me siento físicamente atraído por ellas. Pero también me intimidan mucho ellos, su belleza y su presencia”, añadió.

Días después, en la alfombra roja del evento Variety Hitmakers, un periodista le preguntó a la artista si tenía intención de salir del armario. Eilish dijo: “No lo hice, pero pensé, ¿no era obvio? No me di cuenta de que la gente no lo sabía”.

Ahora la cantante volvió a referirse a esa entrevista en una publicación en su cuenta de Instagram. “Gracias Variety por mi premio y también por mostrarme en una alfombra roja a las 11 am en lugar de hablar sobre cualquier otra cosa que importe. Me gustan los chicos y las chicas. Déjenme en paz al respecto. Por favor, literalmente, ¿a quién le importa?”.

Pero las declaraciones le trajeron una consecuencia. Según la plataforma de estadísticas de redes sociales Social Blade, Billie Eilish perdió 100.000 seguidores desde el 13 de noviembre, día en que se publicó el artículo en Variety.

En el último tiempo, Billie Eilish ha estado ocupada en algunas actividades. Fue parte de la banda sonora de la película Barbie, de Greta Gerwig, con la canción What was I made for? Una composición en dupla con su hermano y habitual colaborador, Phinneas. “Fue simplemente un día sin nada. Era solo idea tras idea tras idea, sin ideas. No pasaba nada. Fue lo menos creativo”, comentó.

Además, se confirmó que Billie Eilish junto a Olivia Rodrigo serán las invitadas musicales de la edición final de 2023 de Saturday Night Live.