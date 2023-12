El vínculo con Chile de Natalia Améstica, la mánager que asesinó a Canserbero

Ocho años demoró Natalia Améstica en reconocer su responsabilidad en la muerte del rapero venezolano Canserbero, ocurrida en enero de 2015. La exmánager del artista admitió haberlo asesinado a él y a su productor Carlos Molnar, quien a su vez era su marido, tras un tiempo en que se había impuesto la tesis del suicidio.

En una confesión grabada en video, la mujer detalló cómo ejecutó el doble homicidio. “Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en el que coloqué Alpram y le di una taza a cada uno. Al momento de quedar somnolientos, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi como estaba y lo ataqué directamente al cuello. Él cae al piso y lo ataqué por la espalda y por el brazo”, dijo.

“Quien me ve es Tirone [Canserbero], se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Ahí es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, agregó.

Luego, junto a su hermano Guillermo y tres integrantes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), alteraron la escena del crimen para hacerlo parecer un suicidio.

“Él llegó a las 11 de la noche y ellos terminaron de arreglar la escena. A Carlos terminan de darle puñaladas, mi hermano le da cuatro y el resto lo hacen los funcionarios del Sebin”, continúa. “El cuerpo de Tirone lo traen para la cocina y se le da con un tubo en la cara. Y luego de eso nos explican que lo que debemos hacer es lanzarlo por la ventana”, detalló Améstica.

Según Améstica, el móvil del crimen se originó en Chile. “La mujer afirmó que el problema arrancó en Chile durante una gira que tenía Canserbero por este país y Argentina, en donde le informaron que ella no recibiría un pago y que el rapero había tomado la decisión de continuar su carrera sin que ella fuera su empresaria”, señaló el Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

Más aún, tras cometer el doble homicido, la mujer decidió arrancar hacia Chile, “aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad”. En el país vivió durante ocho años, hasta que finalmente se concretó la extradición solicitada por la fiscalía venezolana.