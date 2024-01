Muere a los 100 años la actriz Glynis Johns, legendaria por su papel en Mary Poppins

Se ha ido un clásico del cine. Ha muerto la actriz Glynis Johns, la madre de los niños en la cinta Mary Poppins, de 1964, donde encarnó el papel de Winifred Banks.

Tenía 100 años.

Su fallecimiento se produjo este jueves, según ha comunicado su mánager y recoge el periódico británico The Guardian.

Johns empezó su carrera actoral en los años 30 -fue bailarina a los 12 y actriz del West End londinense a los 14- pero alcanzó la cúspide de popularidad cuando interpretó su papel en Mary Poppins a mediados de los 60. Ahí actuó junto a Julie Andrews. También presentó al mundo la agridulce canción Send in the Clowns de Stephen Sondheim.

Mitch Clem, su mánager, dijo que murió el jueves en un asilo en Los Ángeles por causas naturales. “Hoy es un día triste para Hollywood”, dijo Clem. “Ella es la última de las últimas del viejo Hollywood”.

Según recoge hoy la prensa de EE.UU., Johns era conocida por ser una perfeccionista en su profesión: precisa, analítica y obstinada. Los roles que asumió debían ser multifacéticos. Sólo sabía darlo todo.

“En lo que a mí respecta, no estoy interesada en interpretar un papel monocromático”, dijo a The Associated Press en 1990. “El objetivo de una actuación de primera clase es convertirlo en realidad. Ser real. Y tengo que darle sentido en mi propia mente para que sea real”.

El mayor triunfo de Johns fue interpretar a Desiree Armfeldt en A Little Night Music, por la que ganó un Tony en 1973. Sondheim escribió la exitosa canción de la obra Send in the Clowns para adaptarla a su distintiva voz ronca, pero Johns perdió el papel en la versión cinematográfica de 1977 protagonizada por Elizabeth Taylor.

“Me escribieron otras canciones, pero nada parecido”, dijo Johns a AP en 1990. “Es el regalo más grande que me han dado en el teatro”.