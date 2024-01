Las claves del alabado regreso de True Detective según su actriz revelación

El público de True detective está habituado a los cambios. En cada temporada, desde su debut, hace una década, cambian los detectives protagonistas y la historia se muda de localidad. Eso vuelve a ocurrir en True detective: Tierra nocturna, el cuarto ciclo de la serie, que llega el próximo domingo 14 de enero a HBO y HBO Max. Tras pasar por Luisiana, California y Ozarks, la producción se instala en una ficticia ciudad de Alaska llamada Ennis, donde se despliega un desconcertante misterio.

En ese pueblo cercano al Círculo Polar Ártico se reencuentran la jefa de policía Liz Danvers (Jodie Foster) y la policía estatal Evangeline Navarro (Kali Reis), una dupla que colaboró en el pasado y se separó de manera abrupta. Su reunión se precipita tras la extraña desaparición de un grupo de científicos, y la sospecha de Navarro de que esa escena podría tener una conexión con un crimen de una mujer nativa americano que ambas investigaron años atrás.

Foto: HBO

“Aunque no lo admitan ahora, porque se odian, eran muy buenas trabajando juntas y lo saben”, señala a Culto Kali Reis. “Navarro está casi como gritándole internamente a Danvers que ella la ve. La entiende muy bien. Son casi un espejo la una de la otra. Su relación consiste en que sienten un amor y una conexión reales, y un profundo respeto mutuo por sus habilidades”.

Nacida en Rhode Island en 1986, Reis cimentó una exitosa carrera como boxeadora antes de saltar a la actuación. Su debut fue en Catch the fair one (2021), película que le concedió una nominación a los Independent Spirit Awards por su interpretación de una excampeona de boxeo que se une a una red de tráfico sexual para encontrar a su hermana desaparecida.

Debido a su ascendencia caboverdiana y nativa americana, dice sentirse reflejada con el dilema que late en su personaje en True detective. “Navarro vive entre dos mundos y está inmersa en algo de lo que no forma parte. Tiene orígenes dominicanos, así como también Iñupiaq. Proviene de dos mundos diferentes, pero ella no es suficiente para ninguno de los dos. Personalmente, me identifico con eso”.

Foto: Jorge Bispo/HBO Max

Su papel en la serie de HBO ya la está reportando comentarios elogiosos de la crítica. Sin embargo, eso estuvo cerca de no ocurrir, en parte porque los ejecutivos de la estación inicialmente aspiraban a que Jodie Foster estuviera acompañada de una actriz más conocida. Finalmente, la insistencia de la cineasta mexicana Issa López –quien reemplazó a Nic Pizzolatto, el creador de la producción– y la presencia de Reis se terminaron imponiendo.

“El boxeo es un arte para mí, así como lo es la narración de historias”, afirma la intérprete, quien traza un paralelo entre el vértigo de estar en un set y competir en el cuadrilátero. “En el boxeo tienes que estar en el momento. No importa cuánto te prepares, no importa cuánto practiques y te visualices, no lo sabrás hasta que estés realmente en presencia de un otro”, advierte.

Foto: HBO

Su dupla en este caso es nada menos que una de las actrices más reputadas de las últimas décadas. O, en sus palabras, “una leyenda”. “Soy una gran admiradora de su trabajo. Es muy talentosa e inteligente. Ella aportó mucho conocimiento. Y también me hizo reír en el set. Aprendí mucho al observarla trabajar y luego observarla interactuar con otras personas. Fue una experiencia bendita”.

Reis cree que la nueva temporada –más concisa y oscura que las anteriores– puede convencer a los seguidores de la ficción. “Espero que los verdaderos fanáticos de True detective puedan apreciar cómo se invierte la forma tradicional de la serie. En la primera temporada tienes a dos hombres en un ambiente caluroso, y aquí tienes a dos mujeres en un ambiente frío, con ese entorno convirtiéndose en un personaje en sí mismo. Es un honor para mí poder contar la historia siguiendo la forma en que Issa escribió esta obra maestra”.