La tierna anécdota de infancia que recordó Pedro Pascal en el homenaje a Willem Dafoe en el Paseo de la Fama

Willem Dafoe ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ayer, lunes 8 de enero, se realizó la entrega de este galardón al actor, instancia que fue presidida por Ellen K y que contó con la presencia de la actriz y directora Patricia Arquette, Mark Ruffalo y el actor chileno Pedro Pascal.

Fue este último quien dirigió unas afectuosas palabras en honor al actor, quien ha participado en más de un centenar de producciones y que posee cuatro nominaciones a los premios Oscar.

“Willem ha mostrado que no hay una sola manera de crear un personaje, de permanecer en una escena, de asustar, de seducir, de hacer reír...”, comenzó diciendo Pedro Pascal en el discurso.

Con Dafoe a su lado, el chileno hizo un recorrido por las cualidades del que considera su amigo. Sin embargo, una anécdota personal del actor protagónico de The Last of Us llamó la atención del público. Esta se remonta a 1986, cuando él tenía 10 años.

“Vi Pelotón en el cine con mi padre y Willem me hizo llorar tanto que mi papá me mandó al baño”, relató Pedro Pascal entre risas suyas y de los asistentes al evento. Es más, esa interpretación no solo conmocionó al chileno en su infancia, sino a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que le concedió su primera nominación al Oscar ese año.

El actor chileno manifestó su admiración a la trayectoria de Dafoe, quien ha dado vida a personajes como Jesús de Nazaret en La última tentación de Cristo (1998), Max Schreck en La sombra del vampiro (2000), Vincent Van Gogh en Las puertas de la eternidad (2018), entre otros.

“Un genial amigo (...) Comparto mi admiración y gratitud por la clase de artista que es”, dijo Pascal.

Asimismo, destacó que es el mejor actor estadounidense de nuestros tiempos. “No se puede comparar su carrera con nadie”, destacó Pedro Pascal ya finalizando su discurso. “Muy agradecido de que me hayas invitado a formar parte. Te amo”, sostuvo.

Así, Willem Dafoe, tomado de las manos de Pedro Pascal y de Patricia Arquette, vio como se descubría su estrella de la fama. De inmediato, se abalanzó sobre ella y la besó, con una gran sonrisa en el rostro.