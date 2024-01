Estrella de Hollywood para Willem Dafoe: la gloria pasada y actual de un imprescindible

El lunes 8 de enero, el consagrado actor Willem Dafoe será galardonado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este reconocimiento se entrega desde 1960 a celebridades del cine, series, teatro, música y radio que son reconocidas por la Cámara de Comercio de Hollywood. La de Dafoe será la número 2768.

El villano de El hombre araña (2002) tiene una carrera legendaria. Con más de un centenar de producciones en su portafolio, más de cuarenta años de carrera y cuatro nominaciones a los premios Oscar –tres a Mejor Actor de Reparto y una por Mejor Actor por su papel de Van Gogh en La puerta de la eternidad–, esta estrella que estará en las calles de Los Ángeles llega a reconocer una carrera consolidada.

Foto: IMDb

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, señala en la web del lugar que “Dafoe es un actor inmensamente talentoso y versátil que se ha convertido en una figura prominente en la industria cinematográfica. Ha cautivado al público con sus notables actuaciones, a menudo interpretando personajes con una intensidad y complejidad únicas”.

Los inicios de una carrera prometedora

Sus actuaciones han recibido 85 galardones y 128 nominaciones. Su primera nominación al Oscar la recibió en 1986 por Pelotón (Oliver Stone), a sólo seis años de haber debutado en la gran pantalla.

Su primer papel lo obtuvo como extra en el drama de suspenso Las puertas del cielo (Michael Cimino); lo siguió en 1982 su primer protagónico en Vida sin rumbo (Monty Montgomery), película en la que interpretó al líder de una banda de motoristas.

Estrenando prácticamente un filme anual, Dafoe comenzó a establecerse dentro de la industria cinematográfica, siendo reconocido por interpretar personajes intensos, profundos e incluso a veces controversiales, logrando a la fecha ser uno de los actores más versátiles.

Foto: IMDb

Dentro de sus roles más conocidos está Jesús de Nazaret en La última tentación de Cristo (1988), el Detective Donald Kimball en American Psycho (2000), Max Schreck en La sombra del vampiro (2000) –papel con el que consiguió la primera nominación a Mejor Actor de Reparto por interpretar a un vampiro–, Duende Verde en El hombre Araña de Tobey Maguire, el Capitán John Darius en Inside Man (2006), Peter Van Houten en Bajo la misma estrella (2014), Vincent Van Gogh en Las puertas de la eternidad (2018) y Heimir en El hombre del norte (2022).

El 2023 fue un año productivo para Dafoe, ya que estuvo presente en tres estrenos de renombre: Inside, de suspenso psicológico, en la que fue protagonista; Asteroid City del director Wes Anderson; y Pobres criaturas, cinta que se estrenará en enero en Chile.

A razón de lo anterior, el anuncio de su estrella en Hollywood ha sido recibido con mucha alegría por parte de los fanáticos, pero estos también han cuestionado lo tardío del proceso, pues consideran que el oriundo de Wisconsin ha mantenido una carrera destacable hace décadas.

En qué ver a Dafoe

Pobres criaturas (Yorgos Lanthimos) es la ficción en la que actúa Dafoe más próxima a estrenarse en cines chilenos, específicamente el 25 de enero. Esta película cuenta la historia de Bella Baxter (Emma Stone), una mujer que se suicida y es traída de vuelta a la vida por el Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Inspirada en la novela homónima de Alasdair Gray, la película combina elementos de fantasía gótica y ciencia ficción, con una historia que reinventa en un mundo contemporáneo al monstruo de Frankenstein, creado por Mary Shelley.

La cinta obtuvo siete nominaciones a los Globos de Oro para la entrega de este domingo 7, entre ellos a Mejor película en comedia o musical y a Mejor dirección. Esta cuenta también con la participación de actores tales como Mark Ruffalo, Rammy Youssef y Christopher Abbot.

Foto: IMDb

Por otra parte, Nosferatu, dirigida por Robert Eggers, tiene programado su estreno para diciembre de 2024. El filme es de alguna manera, una reinterpretación de la novela Drácula de Bram Stoker, ya que la película de Eggers es un remake de Nosferatu: Una sinfonía del horror (1922), inspirada en el icónico vampiro.

Ambientada en la Alemania del siglo XIX, trata sobre la obsesión de un antiguo vampiro de Transilvania (Bill Skarsgård) que acecha a una joven atormentada (Lily-Rose Depp) , situación que desata un “horror indecible”. Dentro del destacado reparto se encuentran también Nicole Kidman, Aaron Taylor-Johnson y Nicholas Hoult.

Foto: Sensacine

Coordenadas de la ceremonia

Dafoe ha demostrado a través de los años su increíble capacidad para interpretar papeles complejos, con personalidades extravagantes, que bordean la locura, desafían a la imaginación y son un factor fundamental dentro de las distintas tramas. Si bien no ha gozado de tantos roles protagónicos, sus actuaciones han logrado mantenerse en el imaginario cultural, convirtiéndose en un ícono del cine contemporáneo.

La ceremonia que entregará el merecido reconocimiento al actor estadounidense se celebrará el lunes 8 a las 16.30 horas (horario chileno) y se transmitirá a través de la página web del Paseo de la Fama. Esta será presentada por la actriz Patricia Arquette (La fuga) y el actor chileno Pedro Pascal (The last of us).