Una party con Young Cister en 360°

En el primer Listening Party masivo del país, Young Cister presentó su más reciente álbum: Planes de medianoche. “Antes de que todo el mundo escuche este álbum… Quiero que ustedes, mis reales lo escuchen primero”, compartió en Instagram.

El artista de 27 años, comenzó su carrera musical en 2017, aunque lanzó su álbum debut de estudio en 2018, llamado 96. Su discografía se compone de una larga lista de EP y singles, la mayoría en colaboración con otros artistas del área urbana.

Estrenando en su carrera, la modalidad 360° en el Movistar Arena, el cantante interpretó durante más de dos horas la nueva grabación, además de canciones antiguas del repertorio –ampliamente celebradas–, acompañado de varios artistas invitados que hicieron vacilar a un repleto recinto.

Las entradas del show tenían un valor de $9900 para todas las ubicaciones. “Esto no es un concierto, es una junta con todos mis amigos (ustedes)”, fueron las palabras del protagonista al momento de anunciar el evento por redes sociales.

Acumulando más de tres millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify, hizo esperar por varios años el lanzamiento de una nueva grabación de estudio propia, ya que su último estreno de larga duración ocurrió en 2020 con Equilibrio, 12 canciones a dúo con Polimá Westcoast.

Un concierto para disfrutar

A las 18:00 se abrieron las puertas del recinto. Fueron muchos los fanáticos que esperaron durante varias horas para estar cerca de la codiciada primera fila. Al interior, con música ambiental de fondo –ad hoc al espectáculo–, una estructura cuadrada de enormes dimensiones se roba la atención.

Partiendo puntualmente, tres horas después, el cubo gigante se abre, dejando en un escenario de más de dos metros de altura a Young Cister junto a un grupo de seis bailarines. Una escenografía que impacta, tanto por su energía como por su propuesta.

Al inicio los espectadores –grupos de amigos, varias parejas–, no conocen las canciones, es la primera vez que se presentan en vivo y el álbum aún no está disponible en las plataformas. Sin embargo, eso no fue impedimento para que “el más xulo de tu Instagram” lograra cautivar con los pegajosos ritmos del género urbano.

Con un original acompañamiento visual, el evento sold out se complementó con imágenes que mostraban a qué track del álbum nuevo correspondían las interpretaciones, al mismo tiempo que utilizó una ruleta que simulaba escoger al azar el disco que continuaría en la presentación.

El público se vistió de blanco para celebrar las trece canciones que componen Planes de medianoche. Un lanzamiento, que como se adelantó, incluyó en su dinámica la presencia de otros artistas.

El primero en subir a cantar acompañando a Young Cister fue Julianno Sosa, empezando con la canción Ganas. Luego, la recientemente destacada por la revista Rolling Stones, Akriila, presentó dos canciones, una de ellas incluída en el nuevo álbum.

El artista dedicó también una canción a Galee Galee, cantante que falleció en mayo de 2023, a sus 29 años; interpretación que realizó con Tunechikidd y Kreamly. “In loving memory of Gabriel Zuñiga. Tu legado vivirá x siempre en nuestros corazones”, aparecía en la gran pantalla.

Con canciones como Samurai, Sextime, Puerto escondido, Oh La La y Debí llevarte flores, Young Cister realizó un repaso por toda su trayectoria musical. Provocando mucha expectación y revuelo, principalmente cuando cantó algunos de sus más famosos hits, como ocurrió con La terapia, que recibió una ovación inmediata.

Kidd Voodoo, por su parte, también quiso estar presente en la Listening Party, generando aplausos instantáneos, interpretó junto al protagonista Hasta la luna, su single más reciente.

El último invitado de la noche fue Pailita, cerrando la parrilla de “Young Cister + Friends”, ambos cantaron Caminemos de la mano.

Además de compartir su música con el público, el artista entregó varios momentos memorables. En formato televisivo, imitando a un presentador, bajó del escenario para seleccionar a un fanático que recibiría de regalo un millón de pesos. El premio se debatió entre cinco personas, que según se nombró, habían sido de las primeras en llegar al recinto; escogiendo un paquete al azar con una polera en su interior, la que tuviera un estampado, correspondería a la ganadora.

Aprovechó, de igual manera, para compartir un emotivo momento: contó que su madre había pasado por una serie de exámenes médicos que parecían mostrar algo inusual, pero que milagrosamente, después de la última visita al centro de salud, esta anormalidad había desaparecido. “Todo mi amor y toda mi fe es para Dios, él hace que yo esté aquí”, reflexionó, mientras reiteraba su creencia por la religión.

La dinámica del Listening Party no suele realizarse en espacios tan abiertos, por lo que a veces, la falta de voz en vivo para las canciones nuevas, se notaba desconcertante para el público, pero el atrapante ritmo, al característico estilo de Young Cister mantenía la energía alta, con una multitud que no dejó de bailar.

Incluir tracks de los álbumes antiguos, sin duda fue un acierto, logrando emocionar a fanáticos de todas las eras del cantante.

El show terminó con Casi amor de verano, más un mensaje del intérprete invitando a sus fanáticos a escuchar Planes de medianoche apenas se encuentre disponible en las plataformas digitales.

Young Cister se presentará el próximo jueves 29 de febrero en el Festival de Viña del Mar, acompañado en la parrilla por Los Bunkers y el humorista Sergio Freire.