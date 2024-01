La nueva película de Sydney Sweeney: un romance que superó los 100 millones de dólares en taquilla

El más reciente estreno de Sydney Sweeney, Con todos menos contigo, superó la barrera de los 100 millones de dólares a nivel mundial, triplicando su costo de producción.

Se trata de una comedia romántica protagonizada por la actriz con Glen Powell (Top Gun: Maverick). En esta, los personajes se conocen en una particular situación, sin embargo, la jornada no termina bien. Años después, se reencuentran en medio de los preparativos de una boda, por lo que tienen que intentar dejar atrás los malentendidos y el desprecio mutuo, para lograr una buena convivencia y así, lograr que exista química una vez más.

Según reportes entregados por Variety, durante las primeras cinco semanas en cartelera, en Estados Unidos, acumuló cerca de 65 millones de dólares, logrando la gran cifra con su posterior estreno internacional.

El actor expresó recientemente su opinión sobre el cine romántico de comedia a Variety: “Siempre he sido un fanático de las películas en general y siempre me parece una tontería cuando ciertos actores menosprecian ciertos géneros. En su mejor ejecución, le da al público mucha alegría y diversión, y como actor puedes interpretar muchos engranajes. Burlarse de un género y menospreciarlo es un poco tonto”.

La actriz ganó fuerte reconocimiento después de interpretar a Cassie en la serie de HBO, Euphoria. Su carrera, de todas maneras, incluye una amplia filmografía, destacando sus apariciones en El cuento de la criada y The white lotus. En septiembre, protagonizó también el video musical de Angry de The Rolling Stones.

Dentro de sus próximos proyectos está la nueva película de Marvel Madame Web, protagonizada por Dakota Johnson, en la que Sweeney interpreta a Julia Cornwall una Spider-Woman. Esta producción tiene fecha de estreno en Chile para el próximo 14 de febrero.

Dentro de este año, se espera que también se realice la serie The player table, cinta co protagonizada con la cantante Halsey, en su debut como actriz; aunque aún no hay avances confirmados.

Con todos menos contigo, en casi dos horas, cuenta una entretenida historia. Dos personas que se odian por malos entendidos previos, están obligados a convivir cerca para no arruinar una gran boda que se avecina. Es un romance adulto repleto de clichés, el director Will Gluck, toma muchos de los conflictos típicos de algunas de las comedias románticas más exitosas del último tiempo, para condensarlas en una película, que si bien no goza de una alta calidad, sí tiene el efecto cómico.

Además de los dos aclamados protagonistas, el reparto de la cinta cuenta con las apariciones de Alexandra Shipp (Tick, Tick… Boom!), Dermot Mulroney (Las vueltas del destino) y Darren Barnet (Yo nunca).