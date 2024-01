¿La Memoria Infinita será nominada a los Premios Oscar? Los divididos pronósticos de los expertos

Son las horas de mayor nervio. Luego de meses de trabajo enfocado en conseguir una nominación a los Oscar, los directores, actores y profesionales de las diversas áreas de la industria aguardan por el gran anuncio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

A través de un evento conducido por los actores Jack Quaid y Zazie Beetz (y transmitido en vivo a través de sus redes este martes a las 10:30 horas), la entidad más importante de Hollywood revelará a los candidatos de su 96° edición. Si no hay grandes sorpresas, el listado estará encabezado por las nuevas películas de Christopher Nolan, Martin Scorsese y Yorgos Lanthimos. En tanto, Barbie, Maestro y Los que se quedan también debieran alcanzar una destacada presencia. Tal como hace dos años, desde este lado del mundo la atención estará puesta en un apartado en particular: Mejor documental.

Foto: MTV Documentary Films

Tras su histórica nominación en esa categoría en 2022 (El agente topo), Maite Alberdi consiguió nuevamente el impulso para situarse en la temporada de premios. La memoria infinita, su conmovedor retrato de la relación de Augusto Góngora y Paulina Urrutia, acaparó elogios en su estreno en el Festival de Sundance y fue adquirido por MTV Documentary Films. La firma no sólo se ha preocupado de llevarla a los cines de diferentes puntos del mundo, sino que de montar una campaña que le permita llegar hasta las máximas instancias de la industria estadounidense.

Durante los últimos meses el largometraje fue escogido como uno de los cinco mejores documentales del año por la National Board of Review, alcanzó dos candidaturas a los Critics’ Choice Documentary Awards y Alberdi fue reconocida con el galardón a Mejor dirección en los Cinema Eye Honors. Además, en un hito que siempre ayuda a posicionarse entre los votantes de fuera de Estados Unidos, la realizadora competirá por tercera ocasión por el premio a Mejor película iberoamericana en los Goya, que se entregarán en Valladolid el próximo 10 de febrero.

Ese empujón le permitió a La memoria infinita alcanzar un lugar en la preselección de 15 títulos que continúan en la carrera por la estatuilla dorada a Mejor documental, según el anuncio que la Academia lanzó durante los últimos días de diciembre. Ahora, ¿podrá obtener la nominación y repetir la proeza de El agente topo?

Los pronósticos están divididos. Variety observa que la competencia de la categoría este año es “complicada”. De acuerdo con su análisis, no hay un claro favorito y la única cinta que parece tener un lugar garantizado es Beyond utopia, largometraje en que la directora estadounidense Madeleine Gavin presenta la historia de un activista por los derechos humanos de Corea del Sur que ha rescatado a más de 1.000 desertores norcoreanos. Ese medio sitúa a La memoria infinita en el octavo lugar de sus predicciones, lejos del quinteto que conforma cada año la lista de nominados.

En cambio, medios como IndieWire, The Playlist y AwardsWatch apuestan por la inclusión de la película de Alberdi. Este último portal descarta de la carrera al documental sobre el actor Michael J. Fox (Still: A Michael J. Fox movie), debido a que acaba de ganar cuatro premios en los Emmy.

Por su parte, The Hollywood Reporter posiciona al filme sobre Góngora y Urrutia en la sexta posición. Según su predicción, los nominados serían American symphony, Still: A Michael J. Fox movie, Beyond utopia, 20 Days in Mariupol y 32 Sounds. Otros sitios que la ven fuera del listado son Vanity Fair, Gold Derby y Screen Rant.

Las posibilidades de El Conde

La memoria infinita no es la única película chilena que está en la disputa de una nominación a los Oscar. El Conde, de Pablo Larraín, tiene algunas posibilidades de entrar en la carrera por el galardón a Mejor fotografía, una categoría en la que este año Oppenheimer (Hoyte van Hoytema) y Los asesinos de la Luna (Rodrigo Prieto) son amplios favoritos.

La cinta protagonizada por Jaime Vadell apareció como aspirante una vez que la Sociedad Americana de Directores de Fotografía (ASC, por sus siglas en inglés) reconoció el trabajo de Edward Lachman, el experimentado realizador que trabajó con el director chileno en su sátira sobre un Augusto Pinochet vampiro.

Foto: Pablo Larraín / Netflix ©2023

Aunque buena parte de los medios estima que quedará fuera de competencia, Variety considera que Lachman logrará la tercera nominación de su carrera (Lejos del cielo, Carol) y que competirá frente a los mismos directores de fotografía que son candidatos a los premios de la ASC; es decir, Prieto, Van Hoytema, Matthew Libatique (Maestro) y Robbie Ryan (Pobres criaturas).

The Hollywood Reporter la ubica en la séptima posición, como una “potencial sorpresa” de la categoría, otorgándole mejores opciones a los realizadores detrás de Zona de interés y Barbie.

Si El Conde consigue la nominación, sería la cuarta vez que un filme dirigido por Larraín compita en los Premios de la Academia: No (2012) estuvo nominada a Mejor película de habla no inglesa, Jackie (2016) totalizó tres menciones y Spencer (2021) se apoderó de una.