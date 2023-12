Las mejores series y películas que vimos en Chile en 2023

Un grupo de especialistas reunidos por Culto selecciona los títulos más destacados del año que está cerca de acabar. El nuevo filme de Martin Scorsese lidera las preferencias en cine internacional, mientras que La Memoria Infinita domina entre los largometrajes locales. Succession, que marcó un hito con su temporada final, se impone entre las producciones televisivas, seguida por regreso de El Oso y el debut de The Last of Us.