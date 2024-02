Premios Grammy 2024: sigue el minuto a minuto de la ceremonia

La versión número 66 de los premios Grammy se celebra durante esta jornada en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. Esta ceremonia ha destacado por tener, entre sus categorías principales, una gran presencia femenina.

La artista más nominada de la noche es la cantante de rap SZA, con nueve apariciones en las listas. La siguen con siete cada una, la nombrada Persona del año 2023 por la revista Time, Taylor Swift; luego Phoebe Bridgers y Victoria Monét.

Anualmente, se entregan estos reconocimientos a las distintas partes que conforman la maquinaria de la música, premiando a lo mejor del año en cuestión. Para esta versión, el animador designado es Trevor Noah, comediante y productor que con esta cumple cuatro años consecutivos en el puesto.

Olivia Rodrigo (Guts), Lana Del Rey (Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd), Taylor Swift (Midnights), SZA (SOS) y boygenius –banda de Phoebe Bridgers– (The record), son algunas de las favoritas en la versión 2024.

Por otra parte, la categoría de Mejor nuevo artista también causa expectación. La lista de este año está compuesta por Gracie Abrams Fred again, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan, Victoria Monét y The War And Treaty.

La mayoría de los premios se entregan en instancias previas a la ceremonia que se transmite a través de TNT y HBO Max.

Actualizamos minuto a minuto a los ganadores de la ceremonia principal:

La noche partió con la presentación de Dua Lipa, quien interpretó uno de sus más recientes éxitos, Houdini.

Foto: Mario Anzuoni

Presentado por Mariah Carey, Mejor Interpretación Pop Solista

Flowers – Miley Cyrus

Paint the Town Red - Doja Cat

What Was I Made For? – Billie Eilish

Vampire – Olivia Rodrigo

Anti-Hero – Taylor Swift

Foto: Mike Blake

En una emotiva presentación, Luke Combs presentó Fast car con Tracy Champman. Recibieron una gran ovación de pie por parte del público, además de un gran coro que los acompañó.

Foto: Mike Blake

Maluma y Christina Aguilera presentan Mejor Álbum de Música Urbana

Saturno – Rauw Alejandro

Mañana Será Bonito – Karol G

DATA – Tainy

Después de ganar dos Grammy en la pre ceremonia, SZA realiza una potente presentación, con Kill Bill en el repertorio.