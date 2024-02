Los Grammy coronan a SZA, Phoebe Bridgers y Taylor Swift como las ganadoras de la noche

La ceremonia de los Grammy 2024 tuvo como una de las grandes ganadoras a SZA. Con su álbum SOS logró ganar tres premios. Este es el segundo disco de la artista, el anterior, Ctrl (2017), fue nominado a cuatro premios Grammy, mientras que ella fue nominada a Mejor artista nuevo durante esa edición.

La intérprete de Kill Bill era la cantante con más nominaciones de la noche, acumulando nueve opciones. Taylor Swift, Phoebe Bridgers y Victoria Monét le seguían con siete cada una.

Se llevó los premios a Mejor interpretación pop a dúo por Ghost in the machine feat. Phoebe Bridgers, Mejor canción R&B por Snooze y Mejor álbum R&B progresivo por SOS. Dos de los reconocimientos, sin embargo, fueron entregados en la ceremonia previa a la transmisión, por lo que la cantante subió solo una vez a recibir un galardón en la jornada oficial.

Foto: Mike Blake

Además, fue la encargada de realizar la tercera presentación de la noche, después de Dua Lipa y Luke Combs con Tracy Chapman. En esta, interpretó tres de sus éxitos, entre ellos, Kill Bill.

Fue la artista en solitario que recibió más galardones. Phoebe Bridgers, por su parte, recibió cuatro: uno en solitario por su colaboración con SZA y tres con boygenius, banda de la que forma parte.

Boygenius se llevó los premios a Mejor interpretación rock y Mejor canción rock por Not strong enough, y Mejor álbum de música alternativa por The Record.

Foto: Mike Blake

Taylor Swift, por su parte, ganó en dos de las siete categorías en las que estaba nominada: Mejor álbum vocal pop y Mejor álbum del año. Este último reconocimiento rompe el récord de la artista con más discos merecedores de la categoría principal, siendo este su cuarta grabación en llevarse la estatuilla.

Previamente, los artistas Stevie Wonde, Frank Sinatra y Paul Simon eran los únicos cantantes en tener tres discos en ese estatus.

Además, durante su primer discurso de la noche, anunció que su onceavo álbum se lanzará el próximo 19 de abril. Se llamará The tortured poets department y contará con 16 canciones.

Foto: Mike Blake