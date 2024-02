“Nos iremos un tiempo”: Boygenius confirma su separación temporal luego de ganar tres Grammy

Boygenius confirmó su separación temporal después de ganar tres premios Grammy en la última versión del evento. Se trata de un grupo estadounidense de indie rock conformado en 2018, cuyas integrantes son Phoebe Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus.

Con seis nominaciones en los premios más importantes de la música, el conjunto se llevó tres gramófonos. El primero en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa, por su álbum The record, venciendo a Arctic Monkeys, Gorillaz, Lana Del Rey, y PJ Harvey; el segundo por Mejor interpretación de rock, gracias a Not strong enough; y el tercero, por Mejor canción de rock por el mismo tema mencionado.

A pesar de su éxito y de su prometedora carrera, Rolling Stone informa que las cantautoras ya habían adelantado su separación en presentaciones acústicas secretas en Los Ángeles. “Nos iremos un tiempo”, dijeron a la audiencia presente en el show, “es nuestro último concierto y lo estamos sintiendo”.

Sin embargo, la despedida no será definitiva. Según consigna el mismo medio, en uno de los conciertos, antes de tocar la última canción, Lucy Dacus dijo que sería el último tema de la banda. No obstante, su compañera Julien Baker la interrumpió con un: “No para siempre”, que dejó la puerta abierta para seguir anhelando un retorno.

“Es gracioso porque supongo que simplemente no se lo dijimos a nadie, pero nos dijimos al comienzo de este proyecto que tendrá una fecha establecida, como una cantidad de tiempo dedicado a él. Y completamos ese tiempo, y ahora hemos caminado hacia el atardecer”, expresó Bridgers para Rolling Stone.

“Se siente bien cerrar lo que hemos hecho, le dimos al mundo The Record y eso es suficiente”, continuó Baker. “Es por eso que hemos trabajado tan duro, sabíamos que era nuestra oportunidad y me alegro de haberla aprovechado”, concluyó Dacus.

La banda tuvo su debut en el festival End of the Road en 2018. Lanzaron su primer álbum el año pasado (The Record) junto con su segundo EP, the rest. El primero fue Boygenius, que fue destacado por NPR Music como duodécimo mejor álbum del año, a pesar de no ser precisamente uno.