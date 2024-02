A 15 años de su lanzamiento Villa Cariño edita en vinilo su primer disco

Uno de los álbumes más queridos de Villa Cariño, Terapia Intensiva, llega a disquerías en el formato original que saldría inicialmente y celebrando 15 años desde que salió publicado por primera vez, ahora con canciones que no venían en la primera edición y que se suman en un nuevo orden del tracklist.

Este álbum debut de la agrupación, se estrena en Vinilo de culto, como una de sus obras más valoradas y exitosas que detonó la popularidad de la banda y los llevó al estrellato de la mano de sendos éxitos que perduran, como Clandestino y No puedo olvidarla, Abril y Política, amor y revolución.

La querida banda formada en 2008, marca su presente con esta gran sorpresa para los fans y coleccionistas, que podrán con este formato revivir canciones que marcaron a una generación, con sonido remasterizado y un hermoso modelo de microsurco en color fucsia, además de renovado arte de portadas interiores y exteriores que dan a este LP la condición de pieza de lujo que celebra los quince años de la placa.

“Mucha gente durante estos 16 años de carrera, nos preguntaba cuando íbamos a lanzar un vinilo de Villa Cariño. Luego nos encontramos con la sorpresa de que la gente comenzó a pedir el vinilo de un disco icónico: Terapia Intensiva. Nosotros ni si quiera teníamos en nuestros planes lanzar un vinilo, no sabíamos cómo se hacia, no somos de la generación del vinilo, somos de la generación del CD y entonces tomamos la decisión de darle un regalo a nuestro público, pero no sería simplemente la reversión del disco original en otro material de difusión. Este vinilo trae el verdadero tracklist que iba a llevar el disco creado por el compositor”, explica el vocalista y líder de la banda, Max Vivar.

Terapia Intensiva, editado originalmente en 2009, es el primer álbum de la banda que marcó un hito en la carrera de la agrupación, como punto crucial que los llevó a crecer y conquistar escenarios por todo Chile. Significa un documento de la cumbia mestiza y de fusión, que Max describe así: “Todo eso es una sorpresa, pero créannos que se encontrarán con algo totalmente distinto a la versión original lanzada en CD en el año 2009. Podemos contarles que el orden de las canciones es totalmente diferente. Y hay canciones que aparecen en otros discos de la Villa, que originalmente iban en este. Se sorprenderán. Este Vinilo es un descubrimiento importante para nosotros como artistas, un desafío en lo técnico y en lo artístico, pero por sobre todo la satisfacción que la gente nos quiere mucho”.

Durante el verano, Villa Cariño se encuentra realizando una gira por todo Chile, y se esperan muchos más lugares que visitarán este año.