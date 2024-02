Jorge Drexler cierra el ciclo de Tinta y tiempo con canción descartada

El cantautor Jorge Drexler presenta Derrumbe, el último eslabón de su celebrado disco Tinta y tiempo. Se trata de un tema rescatado, fue uno de los primeros en ser compuesto y producido, que finalmente se quedó fuera de las diez canciones del álbum.

Según Drexler, la canción fue pasando por varias manos. “Empecé a escribir unos primeros apuntes de Derrumbe en enero del 2020, justo antes de la pandemia. Era de las primeras ideas que tenía para un disco nuevo y quedó sin terminar por más de un año, hasta que Diego Luna me llamó preguntándome si tendría una canción para una serie que había escrito y estaba dirigiendo”, señala en un comunicado.

La serie se llamaba Todo va a salir bien. Ahí Drexler vio una posibilidad para su canción, la que finalmente fue incluida en un capítulo. “Me acordé de aquellos apuntes que había guardado. Con la serie en mente me senté a terminar la letra y la música, y cuando la tenía lista llamé a Rafa Arcaute y Fede Vindver para ver si la querían producir. La hicimos a distancia, como tantas otras cosas en esa época rara: mandé las pistas de guitarra y voz y ellos agregaron el resto”.

Así avanzaron en las etapas de grabación y mezcla. Ahí se tomó la decisión. “El último día de las mezclas, decidimos no incluirla en Tinta y Tiempo porque entendimos que tenía una temática propia, oscura, diferente del resto de las otras canciones, y que iba a lucir más por su cuenta. La guardamos con mucho cuidado y ahora que estamos cerrando el ciclo vital de Tinta y Tiempo, nos pareció que era por fin el momento de mostrarla”.

Drexler explica la temática de Derrumbe. “La canción cuenta una historia triste. Un amor que se derrumba ante la mirada impotente de sus protagonistas. No sentí que combinara con la luminosidad del disco, pero eso no quita que me guste mucho y que esté muy orgulloso de la manera en que las imágenes describen una situación que tantas parejas viven alguna vez”.

Esta canción cierra la extensa etapa de promoción del disco. Ahora, el cantante y compositor prepara una gira europea solo a Voz y guitarra, sus elementos esenciales, los mismos que protagonizan este Derrumbe que rebrota y cierra etapa.