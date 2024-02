“Me da nervio, siento que Andrea Bocelli es muy emotivo y yo ando muy sensible”: Javiera Contador en la previa a Viña

Javiera Contador se presenta esta noche en el escenario de la Quinta Vergara. Su debut fue en 2020, la misma jornada en que se presentaron las cantantes chilenas Mon Laferte y Francisca Valenzuela.

En su anterior rutina habló de sus hijos y de vacaciones familiares, recibiendo las risas de El Monstruo, y logró llevarse ambas gaviotas y triunfar en el Festival de Viña del Mar. En esta oportunidad se subirá al escenario luego de Andrea Bocelli, uno de los números más esperados de la instancia festivalera y, posterior al humor, se presentará Miranda!.

“Es una noche muy bonita, me gusta el mix, me da un poco de nervio, siento que Andrea Bocelli es muy emotivo y yo ando muy sensible. Entrar en esa emoción es lo único que me da nervio de mí. Siento que la emoción es un espacio importante. Creo que lo de Bocelli va a ser realmente espectacular”, dijo en conversación con Buenos días a todos, matinal de Televisión Nacional de Chile (TVN).

24 de Febrero de 2020/VIÑA DEL MAR La humorista chilena Javiera Contador se presenta en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2020 realizado en la Quinta Vergara FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

“Trabajando, con calma, con el equipo. Ya la bolita se echó a correr, estamos entregados al trabajo”, dijo sobre sus impresiones antes del gran evento, mientras desayunaba acompañada de su esposo, Diego Rougier y la actriz Aranzazú Yankovic.

“En general, a medida que se empiezan a acercar las horas, uno se pone más nervioso, pero también uno ya ha trabajado mucho para este momento. No es que te agarraron ayer... Como uno ha trabajado mucho, hay que confiar en la pega que uno ha hecho”, comentó Javiera Contador.

Sobre su rutina, adelantó que no estará enfocada en su marido, como lo hizo mayormente la primera noche Alison Mandel. “Hablo de asumirse, de como nosotros, todos los seres humanos estamos llenos de errores, de contradicciones y somos como no nos gustaría ser”, explicó.

“Me encantó la Alison, la vi súper sólida, conectando súper rápido con la gente (...) Sentí que lo de ayer fue precioso”, dijo sobre la rutina de su colega.

En su última rutina, Javiera Contador se refirió bastante a sus hijos, lo que será diferente esta noche, según dijo la comediante. “Me tienen superprohibido hablar de ellos. Lo poco que dijo de mis hijos lo tengo con autorización expresa”, comentó entre risas.

Tal como se mencionó, la humorista vuelve a Viña del Mar luego de presentarse en 2020, justo el año que inició la crisis sanitaria por Covid-19. “Siento que volver es un espacio necesario para mí. Estuve en 2020, y después fue la pandemia, entonces lo bonito de ese escenario es que te catapulta a otros espacios, como un especial en una plataforma o escenarios más grandes. Menos el 2020, porque vino la pandemia y nos quedamos encerrados. Me quedé con esa espinita. Quedé con ganas de poder volver a vivir esa experiencia”, reflexionó la actriz.

Asimismo, adelantó que su presentación incluirá utilería y algunos juegos para darle más “espectacularidad al show”. Sobre cábalas, señaló que era crucial la presencia de su marido y que portaba un papel que su hija le entregó.