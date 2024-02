Quién es Matteo Bocelli, el hijo del tenor que se presenta en Viña del Mar

Andrea Bocelli es el encargado de abrir la segunda noche del Festival de Viña 2024. El músico y productor italiano ha grabado doce obras completas, superando los setenta millones de copias vendidas al rededor del mundo. Además de su gran éxito en solitario, ha acompañado las trayectorias musicales de dos de sus tres hijos. Nacido en 1997, Matteo es el segundo de tres hermanos; Amos es el mayor y Virginia la más pequeña. Al igual que su padre, ha dedicado los últimos años a diversificar e internacional su carrera.

En esta ocasión, en la Quinta Vergara, Matteo acompañará a Andrea como invitado especial de la velada.

Toca el piano desde los seis años y estudió en el Conversatorio de Lucca. A los 18 años comenzó a cantar, a petición de su madre. Su debut como cantante ocurrió en 2018, cuando ambos Bocelli grabaron Fall on me, perteneciente a la banda sonora de El cascanueces y los cuatro reinos, estrenada el mismo año.

En 2020 participó en la canción Can you feel the love tonight, presentada en vivo en la Ópera filarmónica real, a cargo de Disney. Un año después lanzó Solo, su primera canción como solista.

Luego de un par de sencillos, publicó en 2022 Tu luz quedó, en colaboración con el colombiano Sebastián Yatra, lo que le otorgó cierta fama internacional. Su repertorio tiene, la mayoría de las veces, versiones en distintos idiomas, principalmente italiano y español, aunque también cuenta con algunas en inglés.

En 2023 publicó el que sería su primer álbum de estudio, llamado Matteo. Se compone de doce canciones que se alejan de la ópera clásica, con un enfoque en el género del pop. Encuentra inspiración principalmente en el británico Ed Sheeran, quien, según consignó en una entrevista con Billboard, es uno de sus grandes referentes.

Actualmente, se encuentra realizando una gira internacional por Australia, Norte América y Europa, con el tour A night with Matteo. Dos días antes y uno después del show de su padre en la Quinta Vergara tiene agendados shows en Sidney y Brisbane, en Australia, por lo que su visita a Chile no durará más que algunas horas.

La música no es la única ambición de este artista. En 2022 interpretó al Príncipe Mustafa en la película Tres mil años esperándote, compartiendo pantalla con Tilda Swinton e Idris Elba.

Una familia de artistas

En 2022, Andrea, Matteo y Virginia, esta última de entonces diez años, sorprendieron con A Family Christmas, un álbum de quince canciones a tres voces, principalmente con villancicos. En octubre de 2023, los tres volvieron a compartir micrófono en una versión de Let it snow también disponible en las distintas plataformas.

Virginia ya había colaborado con su padre en 2021, en el lanzamiento de una nueva versión de Hallelujah.