¿Por qué Lolo ya no está en Miranda!?

El dúo argentino cierra la segunda noche del Festival de Viña 2024; después de la presentación de Andrea Bocelli y del humor a cargo de Javiera Contador.

A pesar de que en algún momento Miranda! fue una banda, ahora en el escenario solo son Juliana Gattas y Alejandro Sergi quienes se presentan en la Quinta Vergara.

El proyecto se formó oficialmente en 2001, con Gattas y Sergi en las voces, Bruno de Vicenti se encargaba de las programaciones y Lolo Fuentes era el guitarrista principal. En 2003 se sumó Monoto Grimaldi en el bajo.

Fue hace diez años cuando Lolo anunció su salida del grupo. La situación causó conmoción en los fanáticos, sobre todo por la popularidad que tenía en la formación, especialmente por la línea de la canción Don: “Es un solo... es la guitarra de Lolo”. A pesar de esto, la banda siguió en pie.

El fracaso de Lolo después de la salida de Miranda!

En su momento, las razones de la separación que se hicieron públicas fueron “laborales”, por la intención de Lolo de emigrar a México para trabajar. Tiempo después, Sergi habló con la revista Gente, de Argentina: “Hace un tiempo largo que veníamos con problemas y teníamos una relación tirante. Es verdad que no resultaba: me sentía un estafador con la gente. Queríamos transmitir buena onda y alegría y ya no pasaba en el escenario”.

Estando en la banda, formó en 2013 el grupo Rodeo Mareado, en conjunto con Santiago Codomi y Martín Grinfield, pero la unión no duró mucho tiempo. Durante ese periodo también debutó en la actuación en la película Olympia; en 2016 apareción en Resentimental, obra del mismo director.

A inicios de 2017 estrenó lo que sería su primer sencillo en solitario: Luna en Capricornio, parte del disco llamado Lolo. Publicó además un par de singles, y en 2022, una versión cumbia-electrónica de Don, con LemonChamp; a pesar del éxito de la canción con el grupo, la versión de Lolo no supera las 22 mil reproducciones en Spotify, mientras que la original del disco El templo del Pop acumula más de 200 millones.

En ese sentido, Miranda! suma a la fecha más de ocho millones de oyentes mensuales, y Lolo Fuentes 602.

Las razones divididas

En una entrevista en el programa de televisión argentino Infama, en 2017, Fuentes volvió a referirse a su salida de la banda, siendo esta vez mucho más crudo con sus impresiones: “Es la venganza de Lolo”, era la frase que se repetía en los distintos medios.

“La etapa de Miranda! fue un infierno. Fue una relación muy larga que se desgastó”, inició en la transmisión. “Había un ambiente de hostilidad. El trato entre nosotros no estaba bueno. Era un ambiente un poco tenso. He subido a escenarios con una sensación de congoja”, agregó.

Entregó responsabilidades al actual dúo: “Nunca supe el motivo real del enojo de ellos conmigo”, y realizó la invitación: “Si quieren llamarme está todo bien, podemos tomar un café”.

Durante ese periodo, en la revista Pronto del país trasandino, también se publicó una entrevista con el guitarrista, en la que dijo: “Ellos nunca intentaron acercarse a mí, al contrario, yo intenté hacerlo, pero Ale no me dio mucha bola”.

Aprovechó esa instancia para asegurar que la salida de Monoto en 2017 no había sido voluntaria: “Ellos lo echaron”. En una entrevista a Rolling Stone Argentina, el bajista se refirió a la situación: “Me di por echado. Después de ese show –en Niceto– me tomé dos semanas de vacaciones, y cuando volví, ellos hicieron un recital en Carlos Paz al que no me convocaron. Me enteré por las redes sociales que el bajo lo había tocado Gabriel Lucena –tecladista recurrente de la banda–”.

A pesar de las polémicas y del auge de la banda en la década pasada, el estreno en abril de 2023 del álbum Hotel Miranda! –que reúne once éxitos de la historia del grupo, en colaboración con artistas principalmente argentinos, tales como Andrés Calamaro, Bandalos Chinos, María Becerra, Lali, la chilena Francisca Valenzuela, y otros–, generó que el ahora dúo volviera a estar entre los hits, siendo reconocido por Rolling Stone Argentina como uno de los 20 mejores discos argentinos del año pasado y por Indie Hoy como uno de los 50 mejores del año.