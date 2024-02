“Un pedacito que le dieran”: cuando el vocalista de Maná pidió mar para Bolivia (y después se disculpó)

Cada vez que la banda mexicana Maná pisa territorio nacional, rebrota una situación que puso en aprietos al vocalista y líder de la banda, Fher Olvera. Y es que cuando Chile y Bolivia estaban inmiscuidos en resolver judicialmente la solicitud del segundo por una salida al mar, el cantante manifestó su opinión, la que no fue del agrado de los chilenos.

Si bien Bolivia perdió su salida al Océano Pacífico en la guerra con Chile, entre 1879 y 1883, casi dos siglos después el país vecino presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para negociar una salida soberana al mar.

Sin embargo, esta determinó en 2018 que el gobierno chileno no tiene la obligación de negociar con Bolivia ese tipo de acceso.

Antes del fallo, Fher Olvera fue consultado sobre el tema en una conferencia de prensa en La Paz, donde el conjunto daría un concierto. “No quiero que me critiquen los chilenos, pero voy a decir lo que siento en mi corazón: Chile es muy, muy grande, es larguísimo, es un gran país. Un pedacito que le dieran (a Bolivia)”, expresó al medio La Razón.

¿Cumplieron su promesa de no volver a Chile? Maná cancela su participación en el Festival de Viña 2023

Y agregó: “¿Por qué no se hace un país (Chile) un poquito más para abajo y el otro país (Perú) un poquito más para arriba, no mucho; aunque sea para tener una salida?”.

El presidente de Bolivia de ese entonces, Evo Morales, agradeció las palabras del cantautor, e incluso el canciller Fernando Huanacuni, les dio personalmente su agradecimiento y les obsequió el texto El libro del mar, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, que cuenta la historia de cómo el paí­s perdió su costa en el Pacífico por una guerra con Chile.

Las palabras del vocalista sacaron ronchas en los chilenos. Incluso, muchos pensaron que esa razón definiría si la banda vendría o no en un futuro a Chile. Dándose cuenta de lo desafortunado de sus comentarios, la voz de Rayando el sol se disculpó.

“No quise ser en absoluto irrespetuoso con el pueblo chileno, a quien le tengo un gran cariño y donde tengo muchos queridos amigos”, dijo en un comunicado a través de la cuenta de Twitter del conjunto.

“Una disculpa, si alguien se molestó por mi comentario, soy de los que creen en la hermandad y la unión para tener un mundo mejor”, remató.

Sin embargo, en su arribo a Chile para la 63° versión del Festival de Viña, volvió a referirse al tema, con una postura bastante diferente a la de años atrás. “A veces las cosas se sacan de contexto. Yo dí una opinión muy respetuosa de decir ‘oye, algún día se podrían poner de acuerdo los gobiernos chileno y boliviano en abrir una canchita, una pequeña franja de salida a Bolivia hacia el mar y tal vez funcionaría para los dos países. Pero claro, (uno) no se puede meter con la integridad del país que tiene el mar no quiere o no puede hacerlo por alguna razón política o económica”, explicó en la conferencia de prensa realizada el lunes 26 de febrero.

“Si tuviera una razón más humanista, que era mi parte, se pueden poner de acuerdo, o prestar. Pero nunca quise por ningún motivo decir que era un deber de Chile o de gobierno... o que no vendríamos más a tocar”, agregó el vocalista de la banda.

Además, el baterista Álex González desmintió la supuesta idea de que el grupo no vendría más a Chile. “Amamos este país”, dijo.