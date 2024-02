De una infidelidad a indirectas de Trueno: los agitados días de Peso Pluma antes de cancelar Viña

Finalmente, Peso Pluma no pisará el escenario de la Quinta Vergara. El cantante de corridos mexicano informó la cancelación de su gira por América Latina, lo que incluye su presentación en la noche final del Festival de Viña, el próximo viernes 1 de marzo. En su lugar llegará Trueno, un artista argentino de música urbano conocido por su relación con su connacional Nicki Nicole.

Es ahí donde hay que poner ojo, porque ambos exponentes de la música urbana son expareja de la artista trasandina, quien estuvo en Viña el año pasado, como parte del jurado.

Si bien casi La Doble P queda fuera de la programación del festival, debido a los cuestionamientos a las letras de sus canciones y los supuestos vínculos con el narcotráfico, la organización del certamen ratificó su presencia a mediados de enero de este año.

No obstante, “razones personales” del artista produjeron su retiro del evento, la que fue confirmada la madrugada del 23 de febrero.

La previa de Peso Pluma para Viña

La relación entre el coautor de Ella baila sola con Nicki Nicole empezó en Valparaíso, cuando ambos se reunieron para grabar el video del remix de Por las noches. Luego, una serie de apariciones juntos – entre ellas Disneyland Paris, los MTV VMAs 2023 y partidos de fútbol – encendieron los rumores de romance.

Es importante destacar que Nicki Nicole había mantenido una relación de casi dos años con Trueno, rapero, cantante y freestyler argentino. No obstante, a fines de 2022 comenzó a especularse un quiebre. Si bien ninguna de las partes confirmó la ruptura, la falta de apariciones en público y las nuevas letras de Nicki Nicole daban a entender el distanciamiento de la pareja.

Ya en inicios de noviembre de 2023, Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su romance en un concierto de la argentina en Ciudad de México, donde La Doble P fue invitado a cantar su canción colaborativa. Así, aparecieron juntos en varias ceremonias de premios y se mostraban muy felices en redes sociales.

No obstante, el efímero romance llegó a su fin la semana pasada, cuando el 13 de febrero se viralizó un video de Peso Pluma de la mano con una mujer que no era Nicki Nicole. Las redes sociales ardieron.

Acusado de infiel, la argentina borró todas sus fotos con el mexicano de Instagram y publicó una historia en la misma plataforma que indicaba el quiebre de la relación. “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió.

Mientras tanto, Peso Pluma guardó silencio. Ahora, en su Instagram solo figura una imagen promocional de su nuevo tour.

Las palabras de Trueno

Si bien el principal involucrado permaneció en silencio, el que sí habló fue Trueno, expareja de Nicki Nicole.

Previamente, en redes sociales, los seguidores de la argentina comparaban ambas relaciones, y comentaban que el mexicano no era tan afectuoso como Trueno con la autora de Venganza.

Fue en Chile que el rapero argentino lanzó dardos contra Peso Pluma. Mientras estaba dando un concierto el sábado 17 de febrero, en el Surfestival, en Pichilemu, el cantante dijo una frase que pronto se viralizó.

“El mundo se divide entre los traidores y los fieles. Les agradecí a las personas que son fieles y que están ahí desde siempre”, dijo antes de cantar Mamichula, una canción que ambos intérpretes argentino tienen en colaboración.

Asimismo, tras el intenso debate que generó la participación del cantante de corridos en Chile, los ánimos para Peso Pluma en Chile no eran los mejores. Si bien el artista se presentó en el Movistar Arena y vendió casi todas las entradas, la jornada en la que se presentaría en Viña aún tenía tickets disponibles.

Además, cuando sonó una de sus canciones en el evento Juntos Chile se Levanta, realizado también en el Movistar Arena, se escucharon claras pifias del público, las que quedaron registradas en videos en redes sociales.

Además, el humorista Diego Urrutia se refirió al quebrado romance. “Mucho peso para tan poca pluma”, indicó en su rutina, causando risas y a aplausos entre los espectadores.