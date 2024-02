¿El nuevo rey del chiste corto? Las reacciones de Luis Slimming y el apoyo que recibió de Dino Gordillo y Álvaro Salas

Momentos después de una exitosa participación en el humor durante la tercera noche del Festival de Viña, Luis Slimming realizó la conferencia de prensa. Feliz y junto a las dos gaviotas se mostró Don Comedia quien no dejó de expresar el sueño que significaba para él este momento.

Uno de los temas que surgió en conferencia es el título que ya se le ha comenzado a dar en redes sociales: el nuevo rey del chiste corto. Un sitial que en Chile han ocupado figuras como Dino Gordillo o Álvaro Salas.

Al respecto Slimming comentó: “Ambos humoristas me escribieron. Dino Gordillo me mandó un audio deseándome mucha suerte. Y Álvaro Salas (...) también me deseó mucha suerte”, contó. “Me dijo que no ocupara su canción, así que tuvimos que hacer una adaptación a modo de homenaje. Se entendió el guiño”, reveló también Don Comedia sobre la solicitud que le hizo Salas sobre el jingle que utiliza en sus shows.

“Yo no tenía tv cable en mi casa. Yo no me reía con Jerry Seinfeld, yo me reía con Dino Gordillo, Álvaro Salas, con los Dinamita, Coco Legrand, esos eran los humoristas para mí. Entonces yo creo que eso quedó arraigado”, expresó Don Comedia.

27 DE FEBRERO DE 2024 / VIÑA DEL MAR Conferencia de prensa del Humorista Luis Slimming posterior a su presentación durante la tercera noche del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara FOTO: FRANCISCO VICENCIO /AGENCIAUNO

Durante su show en la Quinta Vergara, Don Comedia contó que, de alguna manera, esta no era su primera vez en el Festival, esto por su participación como guionista de otros comediantes que han pisado Viña. En conferencia habló sobre la diferencia de participar ahora desde este lado del escenario. “Es totalmente distinta porque cuando uno es libretista, al menos yo escribía chistes no más. En cambio ahora los chistes tienen que tener una opinión una actitud, tiene que ser un chiste que diría yo”, explicó.

“Escribirlo es mucho más fácil en ese sentido. Y lo otro que es mas fácil es que si yo hago un chiste pesado, el hueón ni se entera que lo escribí yo. En cambio ahora me llega toda la mala onda. Esa parte es complicada pero la plata es muy buena”, confesó entre risas.

“Anoche con Javiera era imposible escuchar una historia por el nervio y por la pifia”

Consultado sobre cuál es la estrategia que utiliza para lograr hacer reír al público, Don Comedia es preciso: el chiste corto. Pero además añadió que “con todos los humoristas con los que yo había trabajado: Ruminot, Copano, Kramer, Edo Caroe, Don Carter, hasta con Charly Badulaque alguna vez, de todos aprendí un poquito”.

“La historia larga requiere atención, requiere concentración. Es difícil contarlo hasta ahí, tienes que terminarlo. Y si la gente no enganchó desde un principio es difícil que se vayan a reír a final (...) Además se tienen que dar las condiciones para que la gente escuche. Por ejemplo, anoche con Javiera era imposible escuchar una historia por el nervio, por la pifia, entonces contar historias es muy difícil. Yo por eso hago mas trampa y hago chiste cortito”, finalizó.