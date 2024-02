Quienes estarán en la cuarta noche de Viña 2024

Mora

La noche del miércoles 29 de febrero también está cargada al público juvenil. Ahí se espera la presencia del músico y productor puertorriqueño Mora, el alias de Gabriel Armando Mora. Es uno de los artistas urbanos más reputados de la actualidad, no solo por su carrera en solitario donde ha posicionado canciones como 512 y La Inocente, sino por su estrecha relación con Bad Bunny. Ha trabajado con su discográfica Rimas Music y participó en la producción de algunas canciones de sus discos YHLQMDLG y Un verano sin ti. Ya tuvo un acercamiento con el público chileno con sus tres fechas sold out en Movistar Arena en septiembre pasado.

Lucho Miranda

Se trata de un joven comediante sub 30 que ha tenido una breve pero intensa carrera televisiva. Tras nacer con parálisis cerebral, fue paciente de la Teletón en su niñez. Precisamente fue su celebrada participación en la cruzada televisiva del 2021, la que le dio una explosiva figuración mediática. También participó en Got Talent Chile, y está en una constante actividad en vivo. A la manera de otros comediantes mantiene un podcast, en dupla junto a Claudio Michaux, titulado No sé si fue tan así.

Anitta

Otra de las estrellas internacionales que trae Viña 2024. La polera con la leyenda “garota do Puente Alto” que lució la comediante Pamela Leiva en el Festival de 2023 es en referencia directa a la cantante brasileña Anitta. Nacida como Larissa de Macedo Machado en las favelas de Río de Janeiro, la capital musical de Brasil, hasta ahora ha lanzado siete discos de estudio que la han posicionado como una de las estrellas brasileñas del momento. En 2022 fue parte del festival Coachella, uno de los más importantes de la industria, con una impactante presentación en que llegó en moto, perreó con Snoop Dog e hizo bailar al público.