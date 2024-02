Bombo Fica critica a Luis Slimming por chiste sobre “el Flaco”: “No es leal”

Tras el exitoso paso de Luis Slimming por Viña, los ecos de show todavía resuenan. Concretamente, el chiste que hizo sobre el pasado de Paul Vasquez, el “Flaco”, por su adicción a las drogas. En la previa, el ex Dinamita Show había pedido públicamente que Don Comedia no se riera de eso, pero ya lo vimos en la Quinta: lo hizo.

Todo partió al hablar de cómo algunos comediantes había tenido problemas con la droga. Fue allí que reveló en un chiste que “un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína”.

Luis Slimming

Tras realizar algunos chistes sobre el uso de calculadoras, volvió al tema, indicando que el supuesto humorista “consumía dos jales cada hora. O sea, se pegaba un jale cada media hora”.

“Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero ‘El Indio’, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”, señaló Slimming ante las risas del público, quienes dedujeron inmediatamente de quién se trataba.

Ello no lo dejó pasar Bombo Fica. El clásico humorista de Purén, quien también tuvo tres exitosos pasos por Viña, opinó en radio Cooperativa. “No me gustó el chiste del Flaco. Tomarse de otra persona para burlarse, ridiculizándolo y exagerándolo para su beneficio, me parece que no es leal. A menos que sea conversado”.

“Tiene que ver mucho con la soberbia del escenario, que muchas veces uno cree que te permite decir o hacer todo. El Flaco debería conversar con él de hombre a hombre y decirle que ese tipo de cosas no se deben hacer, al menos yo lo haría así”, agregó el comediante.

Finalmente, Fica agregó: “Además el tema es delicado, por último si se ríe de los zapatos del Flaco da lo mismo”.