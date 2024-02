La vez que Los Bunkers dedicaron Canción Para Mañana en Viña: Cuando los adultos no tienen la razón

En el Festival de Viña del Mar de 2012, Mauricio Durán presentó Canción para mañana y se la dedicó a los estudiantes chilenos, en especial a los alumnos del Liceo de Aplicación que se encontraban en toma por esa fecha.

“Cuando los adultos no tienen la razón, la gente más joven es capaz de salir a la calle y darles una lección. Esta canción es Canción para mañana y es para los estudiantes chilenos”, dijo Durán en la Quinta Vergara.

El tema es uno de los más conocidos de Los Bunkers y fue compuesta por Francisco y Mauricio Durán para su tercer álbum de estudio La culpa. Cantada por el par de hermanos y Álvaro López, este abre el disco que fue lanzado el 2003, a 30 años del Golpe de Estado en Chile.

La rabia, la tristeza y las promesas incumplidas son lo que expresa este tema, que fue escrita a cuatro manos. Mauricio Durán contó en 2019 parte del proceso a través de Twitter (ahora X). “La compusimos en una casa de calle Salvador donde ensayábamos y en una fuente de soda que había al frente donde nos atendía una señora canosa, la llamábamos “La Dama Blanca””, comenzó escribiendo el guitarrista.

Con la intención de mezclar el rock y el folclore, esta canción aúna ambos estilos característicos de la música chilena. “La banda tocando muy unida en un espacio realmente pequeño. En la versión final también se acordó grabar a 3 voces. Queríamos proyectar esa sensación de comunidad que nos producían los himnos de La Nueva Canción Chilena”, dijo también en el hilo.

La portada del disco La Culpa fue diseñada por el artista Carlos Cadenas, la que hacía referencias a las carátulas creadas por los hermanos Vicente y Antonio Larrea para artistas como Inti Illimani, Víctor jara y Quilapayún.

“Canción para mañana, yo la escuché cuando estaba barriendo el patio de un departamento interior que arrendaba. Y sale esto en la radio y me emocioné muchísimo. Sentía que me estaba cantando la Cordillera de los Andes. (...) Sentía que estaba cristalizada una emoción de Chile que nosotros sentíamos de tantos años; no era una solemnidad revisionista, sino una visión fresca, joven y aguerrida”, dijo Manuel García a Mutis.

Es más, Manuel García y el argentino Pedro Aznar realizaron un cover de este hit de Los Bunkers en 2019.