Rolling Stone elige las 100 mejores canciones solistas de The Beatles: este es el veredicto

“Después que los cuatro Fab se separaran en 1970, los cuatro siguieron haciendo música, en sus propios términos excéntricos. Los cuatro lanzaron álbumes clásicos. Los cuatro arrojaron basura total. La historia de los Beatles en solitario es un mundo propio, gloriosamente desordenado, enloquecido y caótico”.

De esa forma, la revista Rolling Stone introduce otro osado ranking dedicado al pop de los últimos 50 años: las mejores canciones de Los Beatles en solitarios. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr evaluados bajo su legado sin su banda madre.

“Los éxitos, los fracasos, los cortes profundos, los favoritos de los fans, los clásicos de culto, las versiones. Algunas de estas canciones son melodías legendarias cantadas en todo el mundo en bodas y fiestas. Algunos son tesoros enterrados que sólo los beatlemaníacos más acérrimos conocen. Como dijo un gran hombre, no es fácil”, es parte del texto de Rolling Stone.

“Tenga en cuenta: esta NO es una lista de sus grandes éxitos. Estas canciones no están aquí por su éxito comercial, su difusión en la radio, sus ventas o su popularidad. Lo único que importa es el nivel de magia Beatle. Eso significa que algunos éxitos increíblemente famosos no pasaron el corte”, es otra aclaración de la publicación.

Spoiler: el Top Ten tiene tres canciones de cada uno de los compositores principales, además de un éxito de Ringo.

Aquí, las diez principales:

10.- George Harrison, Pure Smokey (1976)

“Pure Smokey podría ser la canción más oscura de toda esta lista: un corte profundo de George de 1976, que nunca fue un éxito ni siquiera un sencillo, enterrado en la cara dos de un álbum irregular que nadie escuchó jamás, Thirty Three and a Third”, reseña Rolling Stone en torno al número 10.

9.- John Lennon, Imagine (1971)

El himno mayor del Beatle asesinado 1980. Un infaltable en la lista de infaltables. “El himno de paz en la tierra de John es, con razón, su canción más famosa, querida y universal, con su mezcla única de discurso duro y calidez pop”, apunta Rolling Stone.

8.- Paul McCartney, Too many people (1971)

Macca rindiendo 100%. En su estilo melódico y flechando los corazones radiales. “Paul deja volar su imaginación en la canción de apertura de Ram , repleta de tantas ideas divertidas y detalles diabólicamente inteligentes que tomó décadas para que Too Many People (y el resto de Ram ) fueran reconocidos como geniales”.

7.- George Harrison, Isn’t It A Pity (1970)

Parte del monumental álbum triple All Things Must Pass, para muchos, la gran obra maestra de un Beatle fuera de la agrupación.

“Isn’t It A Pity suena como si hubiera media docena de guitarras acústicas rasgueando, cuerdas, órgano, Dios sabe cuántas panderetas, la guitarra slide de George, el eco de Phil Spector de una catedral y un coro que apunta para superar el na-na-na de Hey Jude”.

6.- Paul McCartney & Wings, Band on the Run (1973)

Un hitazo enorme de McCartney en su proyecto post Beatle. Cambios de ritmo y grandes coros en una sola pieza.

“Lo creas o no, Band on the Run llegó en un momento en que la gente dudaba de que Paul todavía podía lograr algo. Pero resolvió esa cuestión con su suite más ambiciosamente tonta. Podría ser una alegoría de Paul liberándose de su pasado Beatle”.

5.- John Lennon, Mind Games (1973)

Otra canción representativa del ADN del inglés: introspección, existencialismo y evocación en un solo pack.

“Mind Games es John en su forma más pura: su emoción juvenil, su guitarra slide, su humor alocado, su anhelo espiritual, su poesía adyacente a la morsa”.

4.- Ringo Starr, It Don’t Come Easy (1971)

El único tema del baterista entre los diez primeros. Un premio a una discografía que quizás no fue sólida, pero sí efectiva y que goza de buenos momentos. “El mayor éxito de Ringo. Es su esencia”.

3.- George Harrison, Give Me Love (Give Me Peace on Earth), (1973)

Otro himno de la vida en solitario de Harrison. “Una de las canciones más hermosas jamás escritas por los Beatles, antes o después de la ruptura”, es la sentencia categórica de la revista estadounidense.

2.- John Lennon, God (1970)

La declaración de principios más rotunda del cantante. Nada en su discografía suena tan brutal.

Así también lo estima Rolling Stone: “Si estás defendiendo a John Lennon como el más grande de los cantantes de rock & roll, Go” es la actuación más feroz de su vida, o de la de prácticamente cualquier persona. Es su exorcismo espiritual del final de Plastic Ono Band. John nunca aulló tan ferozmente, furioso contra cosas en las que ya se niega a creer: magia, religión, políticos, yoga, Elvis, Dylan, The Beatles”.

1.- Paul McCartney, Maybe I’m Amazed (1970)

Macca en su estilo más frontal. Un éxito que cruzó su carrera y que hasta hoy interpreta en sus shows en vivo.

“Paul McCartney escribió su canción de amor más conmovedora, apasionada e inolvidable para Linda, tras la ruptura de los Beatles. Se sentía perdido y confundido en medio de toda la agitación, aislado en su granja escocesa, emborrachándose y durmiendo hasta tarde y preguntándose qué hacer con su vida ahora. Pero algo aún más aterrador: estaba enamorado. Como confiesa en esta canción”, dice Rolling Stone.