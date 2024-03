Carlos Cabezas y lo nuevo de Electrodomésticos: “Hay ganas de ser más directo y no darse vueltas con nada”

En la obra de Electrodomésticos, no hay ideas fijas al momento de crear. “Nosotros no partimos de una idea preconcebida, sino que vamos entrando en el camino, vemos como se van dando las cosas y de acuerdo a las pulsiones y reflexiones que aparecen en la música, se van encaminando de a poco en un lenguaje que va adquiriendo un cuerpo específico”, explica Carlos Cabezas, el histórico líder y voz del grupo que completan Edita Rojas (batería), Masiel Reyes (bajo) y Valentín Trujillo (teclados y arreglos).

De alguna forma, ese fue el camino hasta Mirar la luz, el nuevo álbum del grupo tras siete años desde Ex La Humanidad (2017). Un disco ya disponible en plataformas digitales que se grabó principalmente durante 2023, con sesiones en estudios como La Salitrera, donde se registraron las baterías. “A principios del año pasado grabamos los primeros cuatro temas y después en diciembre, por ahí, terminamos grabando los últimos cuatro. En el verano terminamos mezclando y de ahí se hizo el masterizaje con el Chalo González, con el que suelo trabajar mucho”, explica Cabezas.

Aunque es un disco de factura reciente, su lírica y su ánimo está cruzado por las crisis de los últimos años, entre la pandemia y el estallido. De allí el nombre del disco, cuya portada fue diseñada por Amalia Cabezas. “El mirar la luz plantea eso. Que hay un aprendizaje y podemos mirar la luz desde la oscuridad”, apunta Cabezas.

Por ello, canciones como Humano clandestino o Los niños buscando el pan, contienen reflexiones sobre el dolor y la muerte. “Los temas del disco salieron básicamente de la pandemia, algo que fue tan difícil para todos -apunta Cabezas-. Ahí aparecieron temas como la mortalidad y los cambios que son inevitables en la vida, pero que normalmente no pensamos en ese tipo de cosas. Y dentro de todos esos momentos tan sombríos creemos que el disco lo que propone es una mirada esperanzadora a partir del aprendizaje que podemos tener de todas esas experiencias tan extremas. El estallido social también sacó cosas a flote que están pendientes. De alguna forma es esa esperanza, esa mirada sobre sobre la humanidad, de lo que cruza el disco”.

De allí derivaron una serie de decisiones estéticas. Al escuchar las 8 canciones es claro que se trata de un material mucho más directo que el de otros trabajos del grupo, es decir, más enmarcado en el formato canción. “Son canciones que salen hacia afuera. Hay unas ganas de ser más directo, de no darse vueltas con nada, ni sobre sofisticar nada, sino que ir al grano. También tiene que ver con esta energía femenina que está alrededor del disco, con la Massiel (Reyes, bajista) y la Edita (Rojas, baterista) que hicieron un trabajo muy intenso al depurar las bases. La Massiel tiene un borde más rockero, viene de un lado más punky y entonces eso se juntó con las canciones que venían saliendo, muy claras y muy directas, sin mayores sofisticaciones de lenguaje”, dice Cabezas.

Compositor prolífico, Cabezas cuenta que durante el período fue apareciendo más material, pero que seleccionaron las ocho que componen Mirar la luz. “Esas son las canciones que finalmente quedaron en el disco, pero sí, apareció más material. Hay otras canciones que aparecieron en otro disco que hicimos el año pasado con La Banda del dolor también, entonces por ahí salieron esas canciones que se fueron más para ese lado”.

-¿Cómo maneja ese cuerpo de trabajo? ¿Se coló algo de su trabajo solista o de sus trabajos para series y películas en la música de Electrodomésticos?

Bueno, ha pasado antes que canciones de películas se han colado en discos. Pasó en La nueva canción chilena (2004), con Un pez, Maldita, Ha sabido sufrir, etc, pero en este caso no, las canciones fueron directamente al disco de Electrodomésticos, que tiene un espacio de banda que se valora mucho, versus los otros espacios que son más más personales, como lo de La Banda del dolor o la música para películas. Hay canciones, eso sí, que están metidas en algunos de estos ámbitos que hay muchas ganas de poder tocarlas también, pero no tienen que ver con los Electrodomésticos. Aunque sí, hay otras composiciones que han aparecido en series que van a aparecer este año y están muy interesantes. Pero el espacio de Electrodomésticos, es un espacio bien específico, bien único y tiene ese carácter de banda.

-Con los años de experiencia, ¿qué es lo que más le ha sorprendido del proceso de hacer una canción, del proceso de componer? ¿Qué siente que le ha ido sumando a su escritura?

¿Tú quieres saber si es que hay algún progreso en la manera de componer a la que llegué finalmente? Es como que la música te va soplando primero las melodías. Siempre hay un interés en que el texto y la música tengan una coherencia, así como una intimidad. Si lo piensas, el rock viene del ADN del inglés, son una sola forma de lenguaje, porque el inglés es más percusivo, es de palabras cortas. Pero el rock en español es una cosa distinta, entonces hay que hacer que sean una sola cosa con la música. Para eso la idea es que la música te vaya soplando las melodías y la melodía te vaya soplando la letra. Entonces lo que he desarrollado es parar bien la oreja nomás para que vayan apareciendo estos textos. Hay momentos en que se escriben solas las letras. Es como medio cliché decirlo, pero siento que es bueno que suceda así. Siento que es bueno que sea bien intuitivo.

El lanzamiento de Mirar la luz está agendado para el 11 de mayo en el Teatro Oriente de Santiago, a las que se sumarán dos fechas en regiones, en el Teatro Municipal de Quilpué (8 junio) y Teatro Bio Bío de Concepción (14 junio). “Estamos ahí trabajando, desarrollando ideas con el equipo. Cuando pasan estas cosas nos entusiasmamos con las puestas en escena. Vamos a ver si podemos tener alguna propuesta creativa en términos de audio también”.

¿Hubo alguna posibilidad de contar con alguna participación de Silvio Paredes en el disco o como invitado al lanzamiento?

O sea, yo feliz que Silvio nos acompañara a a presentar el disco, por ejemplo. Yo feliz de tocar con él, hay muy buena onda. Vamos a ver si podemos hacer alguna sorpresa para para la presentación del buenísimo.

Las entradas para el concierto de presentación de Mirar la Luz en Santiago, ya se encuentran a la venta a través de Puntoticket.

Escucha Mirar la luz a continuación