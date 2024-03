Barry Keoghan y su rol en Masters of the Air: “Esta serie cambió definitivamente la palabra honor para mí”

La etapa más reciente de la trayectoria del irlandés Barry Keoghan ha sido explosiva. Hace un año se presentó en la entrega de los Oscar como nominado a Mejor actor de reparto por su interpretación en Los espíritus de la isla, su primera candidatura a la premiación. Luego se incorporó al elenco de la secuela de Gladiador, pero se vio forzado a abandonar ese proyecto para poder rodar la nueva película de la inglesa Andrea Arnold. Durante la última parte de 2023 estrenó Saltburn, la provocadora cinta de Emerald Fennell, donde encarnó al enigmático Oliver.

Mucho antes de que ese largometraje generara olas de comentarios en internet, Keoghan viajó a Londres para filmar Masters of the air (Apple TV+), la ambiciosa miniserie que funciona como continuación temática de Band of brothers (2001) y The Pacific (2010). Eran los primeros meses de 2021, aún en pandemia, cuando el actor inició su trabajo en las grabaciones de la ficción bélica y se puso en la piel del teniente Curtis Biddick, uno de los pilotos estadounidense que desempeñaron un rol vital en la ofensiva contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

“Pesado y sudoroso”, dice con una risa al hablar sobre el vestuario que le tocó usar, una labor a cargo de la reputada diseñadora Colleen Atwood. Luego se detiene a apreciar la artesanía de la cuatro veces ganadora del Oscar. “Hizo un gran, gran trabajo. Incluso el detalle de los botones o los calcetines que no se ven, todo era preciso”.

En sintonía con las anteriores series producidas por Tom Hanks y Steven Spielberg, Masters of the air es un trabajo de gran escala que intenta llevar a la pantalla las adversas circunstancias de un grupo de muchachos que combatieron la guerra por los aires. Ambientada en 1943, sigue a un escuadrón denominado 100th Bomb Group –y liderado por el mayor Gale Cleven (Austin Butler) y el mayor John Egan (Callum Turner)– que tiene como objetivo atacar sitios clave para el Tercer Reich.

“Miras la edad de estos chicos y el honor que tenían. No estaban seguros de qué era lo que les esperaba y aún así conservaron su honor para seguir adelante. No sabían lo que se avecinaba, era algo bastante impresionante. Pero estaban muy comprometidos y se mantuvieron fieles a la misión. Definitivamente, esto cambió la palabra honor para mí. Cien por ciento”, explica el actor.

Fuera de Austin Butler –y otros nombres como Nate Mann y Sawyer Spielberg, hijo del director–, la mayoría del elenco de la ficción es integrado por ingleses e irlandeses que intentan adoptar acentos americanos. Todos se debieron someter a la preparación liderada por Dale Dye, un exmilitar estadounidense que es célebre por haberse desempeñado como asesor técnico militar de títulos como Pelotón (1986), Nacido el 4 de julio (1989) y Rescatando al soldado Ryan (1998).

Según su perspectiva, “fue muy, muy útil. Debes comportarte de la mejor manera posible, por lo que eso se sintió como un muy buen paso en esa dirección”. Koeghan considera que su presencia fue importante en la preparación física del elenco, pero también contribuyó a trabajar las sutilezas del lenguaje, un desafío inherente a encarnar a un integrante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de hace 80 años. “Había una forma en la que la gente hablaba, un cierto ritmo que se sentía muy relevante para la época”, indica. “Él jugó un papel muy importante en todo eso”.

De un modo similar a Band of brothers y The Pacific, Masters of the air también es una reunión de promesas y actores que están cada vez más cerca del estrellato. El intérprete reconoce que la serie podría haber sido “una gran oportunidad para que surgieran los egos, cosa que no ocurrió”.

De hecho, ejemplifica mencionando la camaradería que prevaleció durante los eventos promocionales. “El amor y el respeto que todos nos tenemos unos a otros es algo que lo ves en la alfombra roja, todos nos estamos divirtiendo. Es lindo ver que todos realmente nos llevamos bien. El respeto lo percibes en todos los sentidos”.

El estreno de la ficción, en enero pasado, también fue una oportunidad para rendirle honor a los sobrevivientes y a las familias de los miembros del 100th Bomb Group. “En la premiere tuvimos la oportunidad de estar junto a algunos de ellos”, apunta. “Fue un momento agradable, porque nos pusimos de pie y les agradecimos. Pero no creo que eso sea suficiente”.

*Masters of the air estrena su noveno y último episodio este viernes 15 en Apple TV+.