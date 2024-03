Segundo día de Lollapalooza cambia sus horarios: Kidd Voodoo cierra y Chencho Corleone pasa al domingo

El Lollapalooza 2024 se realiza en el Parque Cerrillos los días 15, 16 y 17 de marzo. Entre los headliners se encuentran Feid y Limp Bizkit –que se presentaron la noche del viernes–, Blink-182, Arcade Fire, Sam Smith y SZA. La primera jornada transcurrió con normalidad, con algunos shows más destacables que otros. La segunda, sin embargo, comenzó con cambios de último momento.

La primera presentación estaba a cargo de la chilena Lua Lacruz, en el escenario Perry, a las 12:30, pero este no empezó sino hasta las 13:30, causando desconcierto entre las personas que esperaban bajo el sol. El cambio fue informado a través del Instagram del evento cerca de la hora original de inicio. Es por esto que Tronic, banda chilena de pop punk, inauguró la jornada en el escenario Cenco Malls.

Cerca de las 14:15, se comunicó a través de las redes sociales que el escenario Perry tendrá varios cambios de horario, incluyendo el traspaso de una de las presentaciones para el día domingo, y la modificación del show de Kidd Voodoo para el cierre.

La nueva programación

Lua Lacruz abrió las presentaciones en el escenario nombrado en honor al fundador de Lollapalooza a las 13:30. Aura Bae, por su parte, comenzó a las 14:15. DJ Tee partirá a las 15:00 y Rainao a las 16:00. Luego de eso debería seguir Kidd Voodoo, de acuerdo a la programación original, pero en la nueva minuta sigue Pablito Pesadilla a las 17:00, tal como estaba planificado desde el comienzo.

Dalex y MK se mantuvieron a las 18:00 y 19:15, respectivamente. Luego, Dom Dolla se adelanta diez minutos, a las 20:20, y finalmente, Kidd Voodoo cerrará el escenario partiendo a las 21:45.

Diplo, que estaba planificado como el show de cierre en el Perry, se presentará ahora en el Banco de Chile, después de Arcade Fire, a las 22:30. Ese era el horario presupuestado para el puertorriqueño Chencho Corleone, pero de acuerdo a lo informado, su concierto pasó a ser el que cerrará todo el certamen, “por causas ajenas al artista”, según el comunicado; se presentará a las 23:00 el día domingo 17 en el escenario Banco de Chile, luego del término simultáneo de SZA, The Driver Era y Above & Beyond.

