La primera cita con Jessie Reyez en Lollapalooza 2024

La cantante Jessie Reyez se presentó por primera vez en el país en el escenario Cenco Malls de Lollapalooza 2024. El show comenzó a las 16:45, momento en el que Parque Cerrillos ya albergaba una gran cantidad de gente que se preparaba principalmente para disfrutar de los headliners que cerraban la primera jornada de este año.

Nació en Canadá pero fue enfática en decir que sus raíces surgen en Colombia. Comenzó hablando en inglés desde una de las tablas más grandes del certamen, pero rápidamente cambió a un español muy fluido con el que pudo comunicarse de manera más cercana con los fanáticos que coreaban sus canciones e interactuaban con las dinámicas.

Reyez interpretó un show entretenido, repleto de risas y gestos de asentimiento cuando contaba las historias que inspiraban sus canciones –casi todas tenían que ver con experiencias con su ex–. Los gritos colectivos con el público, cuando la artista gritaba “fuck” y los asistentes respondían “my ex”, se repitieron en tres ocasiones en distintos momentos de la presentación.

Lollapalooza 2024

Su discografía se compone casi completamente de grabaciones en inglés. Lanzó su primer disco, Kiddo, en 2017. Luego, aparecieron Being human in public, Before love came to kill us y Yessie, este último en 2022.

Fluyendo entre los géneros R&B, soul y rap, la cantante logró encantar a sus fanáticos, y también a las personas que llegaban a su show sin conocer su música a cabalidad. Esto se demostró con la potente energía que la protagonista transmitía, que se traspasó a los espectadores, logrando que el grupo presente se uniera a los cánticos y a los movimientos coordinados con las manos en alto.

Además de su propia carrera con micrófono en mano, la artista se ha desempeñado como compositora, escribiendo varias canciones que han llegado a los números más altos. Gran ejemplo de lo anterior es One kiss, conocida en la voz de Dua Lipa; durante su presentación en Chile, la intérprete expresó: “Que por qué Jessie Reyez está cantando One Kiss en Chile, en Lollapalooza... ¡Porque yo la escribí!”, momento que desató una ovación desde el público.

En ese entusiasmo y buena energía, Reyez recibió dos regalos por parte de fans: un colorido sombrero y un sostén color morado. Jugó con este último y terminó colgado en el soporte del micrófono durante lo que ella misma llamó “cita”.

No solo Dua Lipa

El show tuvo mucha interacción con los espectadores, pero no solo desde la tarima. En más de una ocasión la colombiana-canadiense se bajó dando saltos desde los grandes parlantes para llegar a la primera fila; para cantar en conjunto e incluso para aclarar qué eran los gritos que se repetían en la multitud.

En una de esas instancias preguntó quién conocía la letra de Good Guy, canción en la que colabora con Eminem, luego de que reconoció a alguien que decía saberla, bajó nuevamente y compartió el micrófono para un improvisado dúo.

La artista también se tomó el tiempo para recordar que la película Bob Marley: La leyenda, ya se encuentra disponible, esto porque ella es parte del soundtrack, con Is this love del jamaicano. En el escenario del Lollapalooza aprovechó de cantar entonces el hit que hizo corear a los espectadores.

Lollapalooza 2024

Cerrando un concierto de una hora, Reyez dijo ser una “persona muy de familia”, para posteriormente invitar a sus padres al escenario, quienes subieron para bailar en un final de set al estilo latino.

Es la primera vez que se presenta en el país, y si bien no fue un debut multitudinario, entabló rápidamente una conexión con quienes disfrutaron de un show que pasó por distintos géneros musicales, tuvo canciones de renombre en la industria y se caracterizó por las diversas interacciones entre la cantante y el público.