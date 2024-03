“Un tema que nos toca muy cerca”: los profundos vínculos entre Los Bunkers y la siderúrgica Huachipato

Los Bunkers se presentaron en el Festival REC 2024 y congregaron a cerca de 150 mil personas. Su sorpresiva incorporación al lineup, para reemplazar a Divididos, agregó una parada a su gira Ven aquí. Desde el norte, arribaron a Concepción, su ciudad de origen. La nostalgia fue una tónica durante su show, que incluyó una canción dedicada a los trabajadores y las familias ligadas a la siderúrgica Huachipato.

La semana pasada, la empresa anunció su cese definitivo de las operaciones, lo que conmocionó a la comunidad local y nacional. En medio del escenario Entel, Mauricio Durán se tomó un tiempo para hablar de la coyuntura de la región. “Esperamos que esto se pueda solucionar. Pedimos a todas las personas que tienen incidencia en las decisiones, para que tomen las decisiones que sean mejor para la mayor cantidad de gente posible”, dijo el guitarrista, según consignó Culto.

Mauricio Durán en el REC 2024

Sus palabras antecedieron a Calles de Talcahuano, tema compuesto por Álvaro López e inspirado en su infancia en la ciudad chorera y los ritmos de Illapu. Posteriormente, en la conferencia de prensa, se les consultó su postura frente a la contingencia de la empresa acerera.

“Nuestros abuelos trabajaron ahí, nuestros padres trabajaron ahí, nuestros tíos, entonces es un tema que nos toca muy cerca. Huachipato ha sido un impulso no solo económico para la ciudad durante muchos años, sino también al desarrollo cultural y deportivo. Durante muchas décadas fue un foco de desarrollo social muy importante para la región. Eso es lo que nos interesa que no se pierda”, profundizó Mauricio Durán.

“¿Qué se debería hacer? No sé, porque no somos técnicos en la materia, pero sí, que se tomen las decisiones que sean las mejores para la mayoría de la gente. Es súper complicado todo lo que está pasando. Nos gustaría que no quedara tanta gente sin trabajo y tantas familias desamparadas”, agregó.

La conexión

El vínculo entre Los Bunkers y Huachipato va más allá del fútbol. Los hermanos Durán son hinchas acérrimos de los acereros, siendo el mayor (Mauricio) el más efusivo. Es más, ha hecho varias promesas cuando se trata de su equipo favorito. Un concierto gratis y uno en el Estadio Huachipato son algunos de los compromisos que, hasta el día de hoy, los fanáticos le cobran al compositor tras la victoria del equipo en el Campeonato Nacional 2023.

Tal como se mencionó en la conferencia de prensa posterior a su presentación en el REC, la familia de los Durán forma parte de la historia de la compañía siderúrgica. Sus dos abuelos trabajaron en la empresa. “Uno era obrero y el otro del departamento de Ingeniería. Ellos estuvieron en la construcción de la siderúrgica y se quedaron ahí. Los más viejos hicieron una cooperativa de vivienda y se instalaron en Pueblo Hundido, que es lo que hoy se conoce como Las Higueras”, contó Mauricio Durán en una entrevista con Publimetro en 2012.

“Mi papá aún trabaja en Huachipato – dijo en ese entonces —. Nunca tuve otra opción. Nací de Huachipato, vivía a cuatro cuadras del estadio”, explicó para fundamentar su pasión por el equipo.

Así, los integrantes de Los Bunkers se mantienen atentos a las resoluciones en torno a la compañía.