Dos años sin Taylor Hawkins: cómo Foo Fighters ha resistido el golpe más dramático de su historia

Foo Fighters es una de las bandas más populares de nuestra era. Inquietos, afilados, ruidosos y convocantes en las más diversas latitudes del planeta. Comenzó siendo un proyecto solista en el que Dave Grohl grabó todos los instrumentos de las primeras canciones. Debido al recibimiento positivo, por parte de su entorno, decidió formalizar la idea, enlazándose con otros músicos.

Pat Smear se unió en la guitarra y coros desde 1995, con Nate Mendel en el bajo y William Godsmith en la batería. En 1997 hay una modificación en este último rol, entrando Taylor Hawkins. Un percusionista que fue fundamental en el crecimiento de la banda, consolidándose como una suerte de eje a pocos pasos del líder. Desde 2005, Hawkins también incursionó con la guitarra, coros e incluso voz en algunos temas. Falleció el 25 de marzo de 2022, a los 50 años.

El músico estaba en Bogotá, Colombia, en medio de una gira por Latinoamérica con la banda. Esto después de pasar por Chile, cerrando la primera noche de Lollapalooza de ese año. El día del deceso tenían un show programado en el Festival Estéreo Picnic. De acuerdo a los reportes posteriores, se llamó a los servicios de emergencia porque Hawkins tenía un dolor en el pecho, pero cuando estos llegaron, ya se encontraba sin vida. En los resultados de la autopsia, publicados posteriormente, se comunicó que había consumido una serie de drogas, lo que tuvo consecuencias letales.

Tributos a Hawkins

La presentación en Lollapalooza Chile fue una de las últimas del artista. El anuncio de su muerte causó conmoción en la industria, y una serie de cantantes realizaron tributos los siguientes meses. Destacó la de Miley Cyrus, amiga de Hawkins que interpretó durante un concierto en septiembre de ese año la canción Angels like you, con una foto del baterista en la pantalla.

Además, se organizaron dos shows como tributos. Se realizaron en septiembre de ese año, con todos los integrantes de Foo Fighters –actuales y antiguos–, y varios acompañantes, tales como Roger Taylor –mayor ídolo de Hawkins–, Brian May –Queen– Stewart Copeland –The Police–, Geddy Lee y Alex Lifeson –Rush–, Geezer Butler –Black Sabbath–, Brian Johnson –AC/DC–, Lars Ulrich –Metallica–, Krist Novoselic –Nirvana–, Liam Gallagher, Travis Barker, Wolfgang Van Halen, Chris Chaney, Josh Homme, Mar Ronson, Rufus Taylor, Paul McCartney, Miley Cyrus, y la banda de covers de Hawkins, Chevy Metal.

Estos fueron transmitidos a través de YouTube y Paramount+, en esta última aún están disponibles en streaming.

Lollapalooza 2022

La banda fue el headliner del viernes, junto a Jane’s Addiction y Martin Garrix. Se presentaron frente a miles de personas que corearon las canciones del ayer y hoy –ya se habían presentado en Parque OHiggins en 2012 y en la Pista atlética del Estadio Nacional en 2015–.

“En su versión en vivo, se trata de una banda con vocación de estadio en toda regla (...) El grupo no solo lanza algunas variaciones en los temas más conocidos de su repertorio (por ejemplo, en My Hero), sino que recurre a pequeños momentos disfrazados de jugarretas; un siempre divertido Taylor Hawkins toma el micrófono, se pone en la piel de Freddy Mercury para jugar con el público, y luego interpreta Somebody to love, el clásico de Queen de 1976, bien sostenido con las voces femeninas y el piano de Jaffee. Es también un momento en que Grohl, le da un respiro a los nostálgicos que pueden verlo tocar la batería a la manera de Roger Taylor, pero con la potencia de John Bonham”, rescataba Culto en su momento.

Foo Fighters después de Hawkins

Los shows posteriores al fallecimiento del baterista fueron cancelados y, días después, la banda comunicó que se tomarían un tiempo de los escenarios. Ya en abril de 2023, a través de un concierto online gratuito, anunciaron quién se uniría al grupo con la percusión: Josh Freese.

El último proyecto de la banda, el disco But Here We Are, se lanzó en junio del año pasado. Diez canciones con una portada de color blanco y un aparente paisaje poco visible. Rescued, Under you y Hearing voices son los temas que abren el undécimo álbum –que tiene las baquetas de Grohl en las versiones de estudio–. El pasado noviembre, también estrenaron The Glass, tema en colaboración con la estadounidense H.E.R.

Sumado a lo anterior, 2024 es el año en el que la banda vuelve a los escenarios masivamente, con nuevas fechas desde el mes de mayo. Las presentaciones están programadas en Estados Unidos, con algunos shows también en Reino Unido. Las treinta fechas publicadas datan hasta agosto, con casi la mitad de los conciertos sold out.

“Ha pasado un tiempo… Ahora que hemos regresado de nuestros primeros shows, me siento en la necesidad de dirigirme a ustedes y agradecerles por estar allí para nosotros. Cada noche, cuando les veo cantar, me impulsan a cantar con más fuerza. Cuando les veo gritar, me impulsan a gritar más duro. Cuando veo sus lágrimas, me contagian el llanto. Y cuando les veo felices, me dan alegría. Pero cuando les veo… Se siente bien verles revolviendo todas estas emociones porque siempre hemos hecho esto juntos, una y otra vez”, escribió el líder en Instagram a mitad del año pasado, cuando ya habían tocado diez conciertos sin Hawkins.