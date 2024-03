Cuando Concepción fue capital musical: cinco grandes historias penquistas

Los días 23 y 24 de marzo se celebra el Festival REC en Concepción. Se trata del festival gratuito más grande del país, con una parrilla que suma a más de cuarenta artistas, nacionales e internacionales. Encabezando el cartel destacan los británicos UB40 y la banda nacional Los Bunkers –estos se sumaron recientemente, debido a la baja de Divididos–. Cami, Masquemusica, Él mató a un policía motorizado, Easykid y Charly Benavente son algunos de los chilenos que protagonizarán ambas jornadas.

La ciudad penquista ha sido considerada como una de las ciudades claves en la historia y expansión de la música chilena, específicamente del rock and roll. Perteneciente a la Región del Biobío, la ciudad ha sido la cuna de muchos artistas que han surgido en la industria; entre ellos, Los Bunkers, Los Tres, Emociones Clandestinas, De Saloon, Machuca, Dulce y Agraz y Niño Cohete.

A las puertas de la fiesta en el Parque Bicentenario y el Teatro Biobío, en Culto recordamos algunas anécdotas de artistas internacionales que visitaron Concepción a lo largo del tiempo, así como también una de las primeras reuniones fundamentales dentro de la música chilena contemporánea, hace 40 años. Todos hitos que ayudaron a forjar la leyenda musical penquista.

El padre del rock and roll presente

Bill Haley es considerado uno de los precursores y creadores del clásico sonido del rock and roll. Nació en 1925 en Estados Unidos y se hizo popular en la industria de la década de los 50. Al día de hoy, un cometa lleva su nombre, es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y en su discografía dejó como legado tempranos himnos del cancionero popular, como Rock Around the Clock y See You Later, Alligator.

En 1960, visitó Chile con su banda Bill Haley & His Comets. La gira incluyó la capital, con un concierto en el Teatro Caupolicán y otros en bares y restaurantes; la gestión estuvo a cargo principalmente de la Radio Portales, estudio en el que también interpretó algunas canciones.

El paso por el país latinoamericano no terminó ahí. También incluyó Chillán, Talca y Concepción. En esta última plaza dio hasta tres conciertos el mismo día, en recintos privados más que en escenarios tradicionales. Las entradas para estas presentaciones consistían en una reserva de mesa que incluía comestibles y aperitivos. Entre los recintos escogidos destacó el restaurante y boite El Quijote.

Según los registros, el paso por Chile fue un fracaso económico. No causó el impacto que se esperaba. El género, por esos días, pasaba un minuto de transición.

Cyndi Lauper y un mal paso

Y así como Bill Haley no logró recaudar un buen monto en su paso por Chile, otro caso de estas características lo protagonizó la intérprete del hit Girls just want to have fun, Cyndi Lauper. La cantante estadounidense de entonces 35 años, visitó el país en 1989 con show principal en el Estadio Nacional de Santiago, el que fue un éxito.

Sin embargo, también agendó uno en el Estadio Regional de Concepción, y este no fue rentable, ya que muchas de las entradas no se vendieron. Según relata Rodrigo Pincheira, profesor, comentarista e investigador musical, estas tenían un precio muy elevado, y las personas tampoco se contagiaban del fervor de la capital. A raíz de esto, Concepción quedó marcada como una “mala plaza”, según Pincheira, siendo obviada en la mayoría de las planificaciones durante la década de los 90.

Noel Gallagher disfrutó del triunfo del Manchester

Y así como hay historias no tan fructíferas, hay otras de artistas que han visitado Concepción con éxito. Este es el caso de Noel Gallagher, líder y creador de Oasis. El cantante visitó la ciudad en octubre de 2018, en medio de una gira internacional que contaba con varias fechas a lo largo de Chile.

Específicamente, el lunes 19 de octubre de ese año, algunos fans pudieron disfrutar de la compañía del británico, fuera del contexto musical, ya que ese día jugaba el Manchester City, equipo de fútbol del que es hincha –y ganó, por lo que se convirtió en una celebración–. Arrendó el segundo piso del bar El Irish de Concepción, y a su llegada, se sacó fotos con los presentes y firmó autógrafos.

El concierto en esa ciudad se realizó en el Gimnasio Municipal, en medio del ciclo Colors Night Lights, la noche del día martes 20 del mismo mes.

Bad Bunny antes del salto mundial

El puertorriqueño Bad Bunny es uno de los cantantes más escuchados a nivel mundial. Acumula cerca de 70 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha sido nominado nueve veces a los Grammy y ha recibido el galardón por Mejor álbum de música urbana y Mejor álbum pop latino o urbano –por El último tour del mundo y YHLQMDLG, respectivamente–.

En 2017, aún no obtenía la fama actual. Las canciones destacadas de su repertorio eran Tu no metes cabra, Me llueven, Tu no vive así y Caile. Fue en ese periodo cuanto el cantante visitó el país con fechas en distintas regiones; se presentó en el Gimnasio Ufro de Temuco, en el Coliseo Monumental de La Serena, en el Sporting de Viña del Mar, en la Medialuna de Rancagua, en el Teatro Caupolicán de Santiago –con Karol G como invitada– y en el Gimnasio Municipal de Concepción, a finales de agosto e inicios de septiembre.

Fue una gira complicada. En la segunda fecha en Viña del Mar –en Espacio Ritoque– una de las tarimas cedió, provocando la caída del público. El show continuó hasta que lanzaron un objeto al escenario; distintos reportes informaron que se habría tratado de un cuchillo, lo que provocó la suspensión del concierto.

En Rancagua su suerte no mejoró. También en la segunda presentación del lugar –en Espacio Broadway–, se vivió una situación compleja: hubo una balacera entre asistentes, lo que provocó una avalancha de personas intentando huir; según las posteriores declaraciones de la producciones, los disparos no provocaron heridos. El show en Concepción se dio con normalidad, con 3 mil asistentes bajo un amplio operativo de seguridad, para evitar los contratiempos que se suscitaron en otras ciudades.

El primer encuentro entre Jorge González y Álvaro Henríquez

Ya en otro contexto, en 1984 ocurrió una presentación que creó historia. Los Prisioneros tenían una presentación en la Universidad Católica de Concepción. El teloneo estaba a cargo de una banda local llamada Los Ilegales –que no duró mucho tiempo–, en ese momento conformada por Jorge “Yogui” Alvarado, Roberto “Titae” Lindl y Álvaro Henríquez; el primero pasaría a ser el líder de Emociones Clandestinas, y los otros dos son hasta hoy parte de Los Tres.

Ese fue entonces, el momento en que Jorge González y Álvaro Henríquez se conocieron, cuando tenían 19 y 15 años, respectivamente. Las primeras impresiones no fueron prósperas. Ricardo Mahnke, productor que llevó a Los Prisioneros a la ciudad penquista rememoró el hito en 2017: “La parada de Jorge siempre ha sido la misma y estaba en su onda, sin pescar. Pero no había rivalidad, porque simplemente él no cachaba quiénes eran estos cabros. No les hizo caso”.

Fue un encuentro sólo cordial; sin embargo, sembró la semilla para que a lo largo de los años se cimentara un vínculo entre dos símbolos de la cultura popular del país.