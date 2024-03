Hecho en Chile: poetas que recomiendan poetas

El 21 de marzo es reconocido como el Día Internacional de la Poesía. La fecha fue declarada por la Unesco en 1999, y desde el año 2000 se celebra anualmente.

“Conmemora una de las formas más preciadas de la expresión e identidad y lingüística de la humanidad. La poesía, practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los continentes, habla de nuestra humanidad común y de nuestros valores compartidos, transformando el poema más simple en un poderoso catalizador del diálogo y la paz”, de acuerdo a la información pública en el sitio web de la Unesco.

Según el mismo portal, el objetivo de celebración es “apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro”.

En Culto, reunimos a cuatro poetas chilenos contemporáneos, de distintas edades y géneros, que recomendaron un poemario fuera de los clásicos y dentro de las escrituras nacionales.

Bracea de Malú Urriola - Natalia Infante

“En este poemario separado por capítulos, asistimos a una narración que se va tejiendo de manera fragmentada, a través de la voz de un personaje que se encuentra en su etapa de infancia. Sin embargo, también se presentan otras voces que forman parte importante en el contexto de la principal. Eso es muy inteligente y enriquecedor, las distintas perspectivas, los diferentes caracteres, maneras de actuar y manifestarse.

Dentro de un nivel temático, es admirable cómo Urriola construye ’lo monstruoso’ en una realidad que resulta muy cotidiana y cercana. Además de las palabras, esto se apoya en la visualidad, gracias a la inclusión de contenido gráfico en la obra, como lo son las fotografías que pueden identificarse, a la vez, con los personajes. Es un libro muy creativo, ingenioso y evocador. Destaco Tres piernas, en el que se refleja una voz marginada, reflexiva y emotiva que logró cautivarme. Cito: ‘Cuál es el sentido de mi vida, me pregunto. Y en el cielo se encogen de hombros todas las estrellas’”.

El poemario fue escogido por Natalia Infante, autora de Etéreas, publicado por Editorial Zumbido. Bracea está publicado en Chile por Lom Ediciones.

Malú Urriola fue una poeta, académica y guionista chilena. Nació en 1967. Lanzó su primer libro en 1988, Piedras rodantes, con 21 años. Le siguieron Dame tu sucio amor (1994), Hija de perra (1998), Nada (2003) y Bracea (2007). Falleció en julio de 2023, a los 56 años, a causa de una enfermedad.

Ratada de Rosabetty Muñoz - Víctor Hugo Ortega

“A este poemario vuelvo de forma recurrente. Hay en estos poemas una búsqueda de belleza del lenguaje en medio del caos que significa una plaga de ratas en Chiloé, que me resulta muy cinematográfica. Me gustan los poemas de Rosabetty Muñoz porque son únicos y tienen una nostalgia diferente a la que abunda en la poesía latinoamericana. Es una nostalgia que tiene horror y también algunas pinceladas de humor, con imágenes que rompen el estereotipo del sur de Chile y de todo lo que engloba el sur como lugar literario. Del mismo modo, es una escritora que tiene una visión crítica de la modernidad y del capitalismo que hace sucumbir hasta su querido Chiloé, lo cual se percibe al leer este y otros de sus libros. En Ratada no hay un rescate de ’lo que pudo ser y no fue’, sino el consuelo y la convicción de que lo único que queda es abrirse paso entre medio de las ratas a través del lenguaje”.

El poemario fue escogido por Víctor Hugo Ortega (42), periodista, profesor y poeta, ha publicado los poemarios Amantes de Cartón y Latinos del sur y el libro de cuentos Elogio del Maracanazo. Ratada está publicado en Chile por Lom Ediciones.

Rosabetty Muñoz es profesora y poeta chilena. Tiene 59 años. Publicó su primer poemario, Canto de una oveja del rebaño, en 1981. Le siguieron En lugar de morir (1987), Hijos (1991), Baile de señoritas (1994), La santa, historia de una su elevación (1998), Sombras en El Rosselot, (2002), Ratada (2005), En nombre de ninguna (2008), entre otros.

Poesía reunida de Teresa Wilms Montt - Cecilia Pinto

“Estamos ante poemas llenos de tristeza, desolación, añoranza, una soledad llena de desesperanza, depresión, amor, nostalgia por el recuerdo de sus hijas y el intenso dolor que le provocó el separarse de ellas y luego la pérdida de su amado Anaurí. En estos versos vemos a Teresa vestida de un profundo dolor, tan así, que echa raíces en todo su ser y la acompaña hasta el final de sus días. La vemos perdiendo la fe, atesorando sus recuerdos y esperando la llegada de la muerte. Definitivamente no es un libro para animar el día, pero sí nos ayuda a comprender a Teresa en lo más íntimo”.

El poemario fue escogido por Cecilia Pinto (28), autora de Parte de mí, publicado por Editorial Trayecto. Poesía reunida está publicado en Chile por Alquimia Ediciones.

Teresa Wilms Montt nació en 1893 en Viña del Mar. Es considerada una precursora feminista de los inicios del siglo XX. En vida, publicó cuentos y poesía, póstumamente se lanzaron diarios íntimos, y otros relatos. Su primer libro fue Inquietudes sentimentales (1917) y posteriormente destaca Anuarí (1919) y Cuentos para hombres que son todavía niños (1919). Falleció en 1921 a los 28 años, por suicidio.

Buenas noches, buenos días de Pedro Montealegre - Lucas Costa

“Pedro Montealegre publicó muchos libros en vida, la mayoría de ellos inencontrables en Chile hasta ahora. Se le puede situar dentro de la generación de los noventa, pero la verdad es que sus poemas no se parecen a nada escrito por sus coetáneos. Pasó doce años radicado en España, donde extrañamente su obra tuvo cierta repercusión, a pesar de su radicalidad. Su libro Buenas noches, buenos días (2015), el primero de sus muchísimos libros póstumos –aún muchos inéditos–, es un artefacto hecho a partir de estados de Facebook que el poeta fue escribiendo en 2014, un año antes de su muerte.

Se trata de un libro en prosa indefinible, exuberante, con un imaginario sin parangón, que no le teme a la mezcolanza de los contrarios: lo pop con lo culto o lo tristísimo con el humor, donde todo ello parece cohabitar de una manera particularmente fluida y vibrante. Es una obra que a la vez funciona como testimonio, donde el poeta confiesa su despedida, de una manera directa, sin pelos en la lengua y, también, haciendo lo que sabía hacer con maestría: con notables piruetas y juegos del lenguaje”.

El poemario fue escogido por Lucas Costa (35), autor de Encomienda (2013), Playa de escombros (2017) y Calcio en la mirada de la noche (2022). Buenas noches, buenos días está publicado en Chile por Pez Espiral.

Pedro Montealegre fue un poeta, nacido en Santiago de Chile. Su primera publicación fue Santos subrogantes (1999). Le siguieron La palabra rabia (2005), El hijo de todos (2006), Transversal (2007), Animal escaso (2010), La pobre prosa humana (2012), Recometa (2015), Buenas noches, buenos días (2015) y Opus Morbo (2017). Falleció en 2015 por suicidio, a los 40 años.