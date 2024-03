Día de la Felicidad: siete películas felices para ver en streaming

Anualmente, el 20 de marzo se celebra el Día de la Felicidad, desde 2013, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas, declaró oficialmente esta jornada como tal.

En Culto, preparamos una selección de siete cintas ideales para disfrutar desde el hogar, muchas icónicas y con finales alegres. También, están disponibles en streaming.

Mamma mia!

Se estrenó en 2008, con Meryl Streep en el protagónico. Su personaje, Donna Sheridan, es la madre de Sophie (Amanda Seyfried), quien está a punto de casarse. Ella no sabe quién es su padre, y para la boda, invita a tres hombres que tienen posibilidades de serlo debido a que fueron novios de su madre: personajes interpretados por Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård.

La dirección estuvo a cargo de Phyllida Lloyd y está basada en la obra de teatro homónima de una década antes, creada por Catherine Johnson. Con formato musical, la banda sonora incluye nuevas versiones del grupo ABBA.

Está disponible en Star+.

Escuela de rock

Estrenada en 2003, fue protagonizada por Jack Black. Las productoras fueron Paramount y Nickelodeon Movies. El protagonista es un músico con problemas económicos que fue despedido de su banda; en medio de esa situación, se hace pasar por profesor en una escuela, enseñando música a los estudiantes.

Posteriormente, se creó una serie de televisión juvenil en Nickelodeon, homónima, protagonizada por Breanna Yde, de entonces doce años.

Está disponible para renta en Prime Video y Apple TV.

Legalmente rubia

Probablemente la cinta más icónica de Reese Witherspoon. Se estrenó en 2001, con la dirección de Robert Luketic. Cuenta la historia de Elle Woods, presidenta de la hermandad, que parece tenerlo todo, incluso el novio perfecto. Calificada como comedia, la trama se desata cuando este novio la deja, por no considerarla seria; para demostrar lo contrario ingresa a estudiar Derecho en Harvard, donde tendrá que demostrar su valía, a la vez que lucha con los estereotipos sobre su apariencia y personalidad.

Estuvo nominada en los Globos de Oro como Mejor película de comedia. Debido al éxito, tuvo una secuela en 2003, otra película en 2009 y un musical de Broadway en 2007.

Está disponible en Prime Video.

Cuatro bodas y un funeral

En los protagónicos se encuentran Hugh Grant y Andie MacDowell. Es una cinta dirigida por Mike Newell, de 1994. La historia se narra a través del personaje de Grant, un inglés de nombre Charles; está enamorado de Carrie (MacDowell), una estadounidense con quien se ha encontrado en distintas situaciones, más específicamente, en cuatro bodas y un funeral, tal como reza el título.

Se conocen en la primera boda, donde él es padrino y pasan la noche juntos, pero al siguiente día ella vuelve al continente americano. Vuelven a encontrarse vestidos de gala en varias ocasiones. El final se compone de una sucesión de bodas que completan el final feliz.

Está disponible en Prime Video.

Four Weddings and a Funeral (1994) Andie MacDowell and Hugh Grant

Mi pobre angelito

A pesar de que es considerada un clásico para Navidad, la cinta de 1990 protagonizada por Macaulay Culkin, es para disfrutar durante todo el año. El personaje principal es Kevin, uno de los hijos menores de una numerosa familia; tienen planeado un viaje para Navidad, pero debido al gran alboroto que se produce previo a subir al vehículo, se queda solo en casa. Contrario a lo que se espera, decide no avisar a nadie y disfrutar el tiempo en soledad, sin embargo, unos ladrones arruinan sus planes, que cambian a intentar capturarlos con divertidas trampas.

Está disponible en Disney+, igual que sus secuelas.

El diario de la princesa

Uno de los clásicos de Anne Hathaway. Se estrenó en 2001, y en el reparto están Julie Andrews, Heather Matarazzo, Chris Pine, Héctor Elizondo, entre otros. Es una cinta de comedia y drama, que en España se tituló Princesa por sorpresa.

La protagonista es Mia Thermopolis, vive en San Francisco y tiene una vida normal. Esta cambia radicalmente cuando su abuela paterna le dice que es heredera al trono de Genovia, ya que ella, Clarisse Renaldi, es la Reina de ese lugar; es tiempo de que la Reina herede la corona, y le corresponde a Mia ocupar su puesto en el trono.

Está disponible en Disney+.

Grease

Una comedia musical entre los clásicos. Es la película ícono de John Travolta y Olivia Newton-John. Se estrenó en 1978, y cuenta la historia de Danny Zuko y Sandy, un rebelde y una chica inocente y correcta. Tienen un oculto amor de verano y se reencuentran al volver a clases. La trama ocurre al ritmo de temas como You’re The One That I Want y Hopelessly Devoted To You, donde los dramas de la adolescencia se entremezclan.

Está disponible para renta en Prime Video y Apple TV.