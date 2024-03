Miley Cyrus para la historia: será reconocida como Leyenda Disney

Desde 2009, cada dos años se realiza la D23, un evento del Fans Club Oficial de Disney. Es una exposición que este año dura tres días; incluye stands con ofertas exclusivas, adelantos y presencia de algunas estrellas de la empresa. La próxima edición tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de agosto, en Anaheim, California.

En esto, también se reconoce a las “Leyendas Disney”, personas que han hecho aportes a la franquicia, ya sea apareciendo en la pantalla o siendo parte de la producción en sus distintas áreas.

Entre las 14 personas que recibirán la condecoración, destaca la reciente ganadora de los Grammy a Mejor interpretación pop solista y Grabación del año, Miley Cyrus.

Foto: Mike Blake

Desde Hannah Montana

Miley Cyrus inició su carrera en la industria actoral. A los 13 años comenzó a interpretar el icónico papel de Hannah Montana en la serie homónima de Disney Channel, desde 2006. El programa finalizó en 2011, con cuatro temporadas. Posteriormente, la actriz pasó a dedicarse más plenamente al mundo musical, en el que ya exploraba en el rol de la cantante ficticia; e igual siguió realizando algunos papeles, esta vez en el cine.

Desde 2007 lanzó álbumes musicales, el primero llamado Meet Miley Cyrus. En 2013 publicó Bangerz, un disco con el que se distanció radicalmente de la imagen que transmitía estando bajo el contrato de Disney. Le siguieron Miley Cyrus and her dead petz (2015), Younger now (2017), She is coming (2019), Plastic hearts (2020) y el más reciente, Endless Summer Vacation (2023).

Ahora, con 31 años, la artista se posicionó dentro de las listas de los más escuchados, con su último disco. El sencillo Flowers, por ejemplo, acumula casi dos mil millones de reproducciones en Spotify –la canción Party in the U.S.A. acumula desde 2009 mil quinientos millones–.

En la plataforma de streaming Disney+, sumó al catálogo en marzo del año pasado Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), versiones en vivo del álbum, además de contenido de entrevistas exclusivo, en los que habla de su crecimiento en la industria y de las situaciones que inspiraron el proyecto.

Leyendas Disney 2024

Miley Cyrus será galardonada en la categoría Televisión y Música. Y así, son trece personas más que serán premiadas durante la última jornada del encuentro D23.

Colleen Atwood por Diseño de vestuario, Angela Bassett (Pantera negra) por Cine y Televisión, Martha Blanding por Parques y Resort, James L. Brooks por Televisión, James Cameron (Avatar) por Cine, Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo) por Cine, Steve Ditko por Publicidad, Harrison Ford (Indiana Jones) por Cine, Mark Henn por Animación, Frank Oz (El show de los Muppets) por Cine y Televisión, Kelly Ripa por Televisión, Joe Rohde por Imaginería y John Williams (Harry Potter y la piedra filosofal) por Música.

Cómo adquirir entradas

El evento se realizará en los Parques Disney de California en agosto de este año. Este marte 26 de marzo comienza la preventa de entradas, a las 16:00 hora Chile. El día 27 es la preventa para VISA y el 28 es la venta general para miembros de D23 –el registro es gratis en el sitio web–.

Los valores comienzan desde los 99 dólares por día. También existen packs por los tres días, además de promociones que incluyen alojamiento, entradas al parque de atracciones y otras actividades que se complementan con la exposición.