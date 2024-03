No solo Kate Middleton: el dramático caso de las primas de Isabel II internadas en secreto (y su oscuro final)

Tensión causa en Reino Unido el caso de Kate Middleton, quien ha estado ausente de la vida pública. Una foto trucada y rumores sobre el deterioro de su salud levantaron las alertas en todo el mundo. El 17 de enero se informó que la princesa se había sometido a una exitosa cirugía abdominal. Es más, este lunes se informó que la BBC, agencia de noticias británica, estaría “alerta” ante un eventual anuncio de la Familia Real.

No es la primera vez que la salud de mujeres de la realeza británica está en cuestionamientos o es materia de rumores. The Crown, serie de televisión sobre el reinado de la difunta reina Isabel II, se encargó de recordar el controversial caso de las primas de la anterior monarca. En la cuarta temporada, en el episodio El principio hereditario, se muestra como la princesa Margarita descubre que dos de sus parientes fueron internadas en secreto en un hospital psiquiátrico en 1941 y declaradas públicamente muertas.

Nerissa y Katherine Bowes-Lyon en The Crown

Se trataba de Nerissa y Katherine Bowes-Lyon, sobrinas de la Reina Madre Isabel Bowes-Lyon y primas hermanas de la Reina Isabel II, quienes fueron internadas en el Royal Earlswood Asylum for Mental Defectives (Asilo Real Earlswood para Deficientes Mentales) en Redhill, Surrey, en 1941. Ellas tenían 15 y 22 años, respectivamente.

Ambas eran hijas de John Bowes-Lyon y Fenella Hepburn-Stuart-Forbes-Trefusis, a quien se atribuía haber transmitido el factor genético de la discapacidad intelectual a sus hijas.

Fenella Hepburn-Stuart-Forbes-Trefusis y una de sus hijas

Sin embargo, esto fue revelado recién al público en 1987, por el medio The Sun, el año después de la muerte de Nerissa Bowe Lyon.

Lo más extraño, es que la Familia Real ya había informado la muerte de las dos hermanas, lo que había sido incluido en un libro sobre la aristocracia británica que se publicó en 1963 por la editorial Burke’s Peerage. Realmente Nerissa murió en 1986 y Katherine falleció en 2014, a los 87 años de edad.

Según se sabe, Katherine y Nerissa, que tenían una edad mental de alrededor de tres años, fueron internadas en secreto por su madre, Fenella. De acuerdo al documental de Channel 4, Who are the Queen’s ‘hidden cousins, Nerissa and Katherine Bowes-Lyon?, no existen registros de visitas familiares a las jóvenes, y se especula que cuando la mayor de las hermanas falleció, solo miembros del asilo asistieron su funeral. “No tenemos comentarios al respecto”, fue lo que dijeron desde el Palacio de Buckingham.