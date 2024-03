¿Dónde está Kate? Anuncios y posible reaparición de la princesa para después de Semana Santa

Kate Middleton parecía “feliz, relajada y saludable” cuando fue vista paseando cerca de su casa en Adelaide Cottage en Windsor el sábado, según lo dicho por espectadores al tabloide inglés The Sun. Aunque no hay evidencia fotográfica de la aparición en su tienda agrícola favorita, surge la interrogante de por qué la princesa sí sale compras y no realiza una aparición pública. En ese sentido, The Sunday Times informó que Kate podría regresar a sus deberes públicos después del 19 de abril.

“Después de todos los rumores que habían circulado, me quedé atónito al verlos allí”, dijo a The Sun un testigo en la granja. “Kate estaba de compras con Guillermo y se veía feliz y bien. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras”, agregó. La Princesa de Gales pasó la mañana junto a su esposo, el príncipe Guillermo, cuidando a sus hijos mientras practicaban deportes, indicó el diario.

En esta fotografía del 3 de mayo de 2022, se ven personas tomando fotografías mientras agentes de policía patrullan la entrada del Castillo de Windsor, en Windsor, cerca de Londres. El ejército británico dijo en ese entonces que inició una investigación urgente después de que, según informes, un intruso que se hizo pasar por un sacerdote pasó la noche en el cuartel de las tropas que custodian a la reina Isabel II en el Castillo de Windsor. Foto: Archivo

De acuerdo con Gary Goldsmith, conocido por ser el tío de la Princesa, por sus empresas y recientemente por su participación en el programa ‘Gran Hermano Vip’ de Reino Unido, lo que le pasa a Kate es que está enferma. Goldsmith no ofreció más detalles, pero agregó que Kate tiene “a las mejores personas cuidándola” y que alrededor de Semana Santa se la podrá ver otra vez en público, según informó The Daily Mail.

Algo que contrasta con lo dicho este fin de semana por el diario británico The Times, que aseguró que Kate reaparecerá -según testimonios del entorno más cercano de la Princesa- en semanas posteriores a Semana Santa. Concretamente, según la publicación, será el 17 de abril cuando Kate Middleton vuelva a dejarse ver ante las cámaras.

La fuente citada por The Times es un amigo cercano a la pareja desde la época universitaria: “Lo que está sucediendo es exactamente lo que dijeron que sucedería: pasaría dos semanas en el hospital y regresaría después de Semana Santa. ¿Y qué si no la han empujado a saludar desde la parte trasera de un coche? Ella no es un pony de exhibición”, sentenció la fuente, de la que no ha trascendido identidad.

Kate Middleton junto a su madre, Carole Middleton, en el asiento de copiloto mientras se dirigían a una actividad no especificada, en esta foto difundida por el medio de celebridades estadounidense TMZ. Foto: Archivo

Según Richard Kay, un amigo cercano de la princesa Diana, la familia real está “peligrosamente cerca” de su undécima hora -es decir, que deben actuar rápidamente-, de acuerdo con información del diario británico The Independent. Kay emitió una advertencia en un artículo publicado en el Daily Mail, afirmando que la familia necesita “actuar en conjunto o perder la confianza del público”.

El comentarista real Michael Cole dijo que aunque las preocupaciones del señor Kay son “válidas”, la realeza ha pasado por “mucho peores”. En una entrevista de GB News este domingo, Cole dijo: “Tenemos que mirarlo en retrospectiva y en la historia, porque todos los que estamos aquí vivimos la primera semana de septiembre de 1997, después de la terrible muerte de Diana. (...) El ambiente en Londres esa semana era realmente muy extraño, la reina temía que la abuchearan cuando bajara de Balmoral”.

¿Dónde está Kate Middleton?

Aunque la foto por el Día de la Madre se convirtió en la imagen más discutida la semana pasada, pronto podría ser usurpada por la foto de cumpleaños de su hijo menor, el Príncipe Louis, que cumplirá seis años el 23 de abril, según The Sunday. Ello, porque se espera que ella y su esposo, el príncipe Guillermo, mantengan la tradición anual de publicar una nueva fotografía para conmemorar los cumpleaños de sus hijos.

La Princesa de Gales junto a sus tres hijos: la Princesa Charlotte y los Príncipes George y Louis. Foto: @princeandprincessofwales

“Ellos aprecian el amor y el afecto del público por sus hijos y saben que hay un apetito público por verlos en sus cumpleaños”, dijo un asistente. Fuentes cercanas a la pareja dicen que aún no se ha tomado una “decisión firme” sobre si Kate apuntará la cámara o se la dejará a un fotógrafo profesional. Decidan lo que decidan, la pareja espera que la imagen genere menos frenesí, informó The Sunday Times.

El biógrafo Phil Dampier dijo a MailOnline que si bien muchos estarán felices de saber que Kate está fuera de casa, otros “ahora dirán que si está lo suficientemente bien como para ser vista por el público, ¿por qué no nos pueden decir qué le pasa?”.

Él dijo: “Un informe del fin de semana dijo que Kate querrá revelar su tratamiento cuando esté completamente en forma y de regreso al trabajo. Probablemente esa sería la mejor manera, pero algunos estarán impacientes y querrán respuestas ahora”. Por otro lado, el experto real y periodista de investigación Tom Bower afirmó que la salida de Kate muestra que hay “pánico en el Palacio”, especialmente después del fárrago de su retrato editado del Día de la Madre.

El Príncipe Guillermo de Gran Bretaña, Duque de Cambridge, y el Príncipe Harry, Duque de Sussex, miran una estatua que encargaron a su madre Diana, Princesa de Gales, en el Jardín Hundido del Palacio de Kensington, Londres, Gran Bretaña, el 1 de julio de 2021. Foto: Reuters

La editora real del Sunday Times, Roya Nikkhah, afirmó este lunes a Good Morning Britain que el príncipe Guillermo se siente herido por el trato dado a su esposa Kate Middleton y está “viendo elementos” del acoso que experimentó su madre Diana. “Habiendo visto a su madre pasar por mucho de eso, el acoso a su madre, creo que siente que está viendo elementos de eso que se violan nuevamente en términos de la salud de la Princesa de Gales mientras exige y chilla por su privacidad médica y eso lo está lastimando”.

Publicaciones virales en línea han sugerido que la BBC, la emisora pública británica, está “en alerta” por un importante anuncio no especificado de la Realeza en los próximos días, pero la emisora no ha dicho nada públicamente para confirmarlo, de acuerdo con la revista Forbes.