Expertos analizan el impacto del caso Middleton en la monarquía

“Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición”, decía la disculpa de la princesa de Gales, luego que importantes agencias de noticias retiraran la imagen de sus galerías al notar inconsistencias. La foto de Kate Middleton con sus tres hijos, destinada a apaciguar las especulaciones sobre su estado de salud luego que no apareciera públicamente desde su operación abdominal en enero, surtió el efecto contrario.

“La imagen fue distribuida por el Palacio de Kensington a agencias de prensa para su distribución y presentado al mundo como una noticia y visto por el público como una prueba de vida. Y por eso, cuando se descubrió que había sido fuertemente manipulada, sólo levantó sospechas”, explica a La Tercera Kristen Meinzer, experta en temas de realeza.

Claudia Joseph, periodista británica y comentarista real, señala en conversación con este medio que “es importante que la familia real tenga integridad y sea honesta. Esto definitivamente ha hecho mella en su credibilidad. Pero creo que éste es un caso de ingenuidad más que de deshonestidad”.

El Palacio de Kensington ha mantenido silencio tras la publicación, a pesar de las presiones del público. Y el lunes, se negó a publicar una copia de la fotografía sin editar. Sobre la discreción de la monarquía respecto a la salud de Kate, Joseph aclara que “no es inusual que la familia real, o incluso celebridades, guarden silencio sobre su salud. En Gran Bretaña, creemos que las personas tienen derecho a la privacidad de sus registros médicos. Aunque el palacio es consciente de que hoy en día no pueden ser totalmente reservados”.

Un taxi decorado con una bandera Union Jack pasa por la Clínica de Londres, donde la británica Catherine, Princesa de Gales, está hospitalizada para una cirugía abdominal, en Londres, Gran Bretaña, el 17 de enero de 2024. Foto: Reuters

“En lo que creo que se equivocaron fue en que, en dos meses y medio, no escuchamos nada oficial. No hubo ninguna actualización, ni una fotografía. Creo que no lo hicieron bien. Y por eso hubo una enorme especulación en la prensa y en los medios online. No hay duda de que no se les consideró responsables”, explica a La Tercera Richard Fitzwilliams, comentarista real y consultor de relaciones públicas.

Para Fitzwilliams, “es un duro golpe a la credibilidad del palacio, porque la imagen fue suministrada y rechazada por las agencias. Claramente esto ha sido una especie de desastre de relaciones públicas. El palacio lo publicó y dado que fue editado, no deberían haberlo hecho”. Concuerda Meinzer, quien agrega que el manejo fue “especialmente notable si se compara con cómo el Palacio de Buckingham ha manejado las noticias sobre la salud del rey Carlos III”.

El rey Carlos III y la reina Camilla de Gran Bretaña abandonan Clarence House, el día después de que se anunció que al rey Carlos le habían diagnosticado cáncer, en Londres, Gran Bretaña, el 6 de febrero de 2024. Foto: Reuters

El diario británico The Mirror informó el martes pasado que un miembro de la realeza admitió durante la jornada que era “un mal día en la oficina del palacio y algo que sin duda se reflejará en el futuro”. Una amiga de Kate también comentó a The Daily Mail que la pareja real estaría “profundamente molesta” por la tormenta causada por lo que debía ser una “fotografía familiar inocente”, y otra fuente le dijo a The Telegraph que la princesa había tratado de hacer que la foto fuera “lo mejor posible”.

De acuerdo con Joseph, es poco probable que el escándalo generado por la imagen perjudique al reinado de Carlos III. “Es una tormenta en una taza de té que pronto será olvidada”, afirma. “Es la vil especulación en las redes sociales la que está fuera de control. Creo que es la tormenta perfecta, la reina murió, al rey le diagnosticaron cáncer y Kate fue operada. Eso no tiene precedentes”, añade.

Kate Middleton viajando en un automóvil junto a su madre Carole Middleton, en una de las fotos difundidas por el medio TMZ. Foto: Archivo

La semana pasada, aparecieron en el medio estadounidense TMZ fotos de Kate viajando en un automóvil con su madre, Carole Middleton. Los periódicos británicos informaron de la existencia de las fotografías, pero no las publicaron. Según Joseph, esto es porque “hay un acuerdo de caballeros con el palacio por el que no publicamos fotografías de paparazzi de la familia real”.

“Si la foto se tomó por algún motivo que pueda considerarse privado, es una violación de las leyes de privacidad incluso y especialmente si la foto se tomó con un lente largo en un lugar público. Por lo tanto, la familia real tendría motivos para presentar una demanda si las fotografías se hubieran publicado en Reino Unido”, comenta Meinzer.

Birgitte, Duquesa de Gloucester, el Príncipe Guillermo, Príncipe de Gales, Catherine, Princesa de Gales, el Rey Carlos III, la Reina Camila, Ana, Princesa Real y el Vicealmirante Sir Timothy Laurence asisten al Festival del Recuerdo de la Legión Real Británica en el Royal Albert Hall en Londres, Gran Bretaña, 11 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Una encuesta de Ipsos publicada el martes y realizada antes del escándalo, encontró que Kate es la integrante favorita de la realeza británica. La princesa de Gales fue elegida por un 38%, con dos puntos porcentuales más que el príncipe Guillermo. El menos favorito según el sondeo fue el príncipe Andrés, con un 2%.

“Algunos desestimarán las críticas de los medios sobre la fotografía manipulada como una tormenta en una taza de té. Pero aquí hay bienes preciosos en juego: la confianza y la integridad. Si las imágenes se pueden alterar digitalmente, ¿qué más se puede torcer? El público británico adora a la familia real, pero esa adoración depende de que se les diga la verdad”, escribió Richard Kay en una columna para de The Daily Mail.