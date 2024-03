¿En qué están las próximas biopics de leyendas de la música como Bob Dylan y Michael Jackson?

Bob Dylan: A Complete Unkown

Hace unos días se revelaron las primeras imágenes de Timothée Chalamet personificando a Bob Dylan, el icónico cantante estadounidense y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016. A Complete Unkown es el nombre de la próxima cinta que retratará la transición del músico del folk al rock. Su dirección está a cargo de James Mangold, reconocido por su trabajo en películas como Logan y Contra lo imposible. La biopic comenzó sus grabaciones en febrero de 2024, pues debido a la huelga de actores, su filmación se retrasó.

Según informa Deadline, Benedict Cumberbatch firmó para el papel de Pete Seeger, uno de los grandes tótems del folk sesentero que fue clave en la carrera de Bob Dylan. A Complete Unknown contará con Monica Barbaro como Joan Baez y Elle Fanning como una tal Sylvie Russo, más que probable ficcionalización de Suze Rotolo, quien fue novia del músico.

Esta película biográfica se suma a I’m Not There (2007), dirigida por Todd Haynes, y que también cuenta la historia de Dylan. Nominado al Oscar, este filme documental-musical incluyó a Cate Blanchett, Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere y Ben Whishaw en el elenco.

Amy Winehouse: Back to Black

La nueva película biográfica de Amy Winehouse, Back to Black, se estrenará el próximo 17 de mayo. Esta es dirigida por Sam Taylor-Johnson, quien estuvo a cargo de producciones como Mi nombre es John Lennon (2009), Cincuenta sombras de Grey (2015) y la serie Gypsy (2017).

Marisa Abela será quien dará vida a Amy Winehouse en la película. La actriz ha participado en éxitos como Barbie (2023) y la serie Cobra (2020) e Industry (2020). El nuevo biopic retrata la vida de la cantante en Londres, su ascenso a la fama y los eventos que inspiraron la grabación de su icónico álbum, Back to Black. También forman parte del elenco Jack O’Connell (Inquebrantable), como Blake Fielder-Civil –el esposo de Winehouse hasta 2009–, además de otros actores como Ryan O’Doherty, Lesley Manville (Maléfica) y Eddie Marsan (El ilusionista).

Ya cuenta con un tráiler oficial.

Michael Jackson

La próxima película biográfica del Rey del Pop no ha estado exenta de polémicas. Se trata de una cinta dirigida por Antonie Fuqua (El Justiciero), cuyo título provisional es Michael. Fue el realizador Dan Reed, a cargo de del documental Leaving Neverland– que aborda la relación y abusos de Michael Jackson a Wade Robson y James Safechuck– quien cuestionó la nueva producción tras acceder a un borrador del guion.

“Es un intento absoluto de reescribir totalmente las acusaciones y desestimarlas de lleno, y cuenta completas mentiras”, dijo Dan Reed. Estas declaraciones sacudieron la realización de la biopic, que la tildan de un ‘lavado de imágen’ a la figura del artista. Esto fue negado por el productor del filme, Graham King.

Hasta el momento, se espera que Michael llegue a cines en abril de 2025, con un elenco formado por Jaafar Jackson, sobrino de Michael e hijo de Jermaine Jackson (miembro de los Jackson Five); y Juliano Krue Valdi, quien interpretará al joven Michael Jackson durante el período en el que él y sus hermanos saltaron a la fama.

Sobrino de Michael Jackson parece su clon en impactantes fotos de la película

A ellos se suman el nominado al Oscar, Colman Domingo (Rustin), quien interpretará al padre del cantante; así como Miles Teller (Whiplash: música y obsesión), quien tomará el papel del mánager de Michael Jackson, John Branca.

La producción corre a cargo de Graham King, quien también fue responsable de la biopic de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody.

The Beatles

Según informó Variety, el director Sam Mendes dirigirá cuatro películas biográficas sobre el cuarteto de The Beatles, una por cada miembro de la banda, es decir, una sobre John Lennon y otras sobre Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Según medios internacionales será la compañía Sony Pictures Entertainment la que financiará y distribuirá las cuatro películas en cines en 2027. Sin embargo, aún no hay fecha de inicio de las grabaciones, futuros elencos o fechas de estreno.

Estos filmes se sumarán a otras producciones que relatan la vida de The Beatles, como Get Back, de 2021, dirigido por Peter Jackson, Nowhere boy (2009), o In His Life: The John Lennon Story (2000).