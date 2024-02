Sam Mendes dirigirá 4 biopics distintas de The Beatles: una por cada miembro de la banda

Es un proyecto ambicioso. No conforme con realizar una biopic de The Beatles, el director Sam Mendes dirigirá 4, una por cada miembro del cuarteto de Liverpool. Es decir, una sobre John Lennon, otra sobre Paul McCartney, una de George Harrison y una de Ringo Starr.

Así lo confirmó el mismo director inglés al sitio especializado Variety. En sus palabras, los filmes se cruzarán para “contar la asombrosa historia de la mejor banda de la historia”. Para ello, las familias de los fallecidos John Lennon y George Harrison han concedido los derechos musicales y de la historia de vida completa de las películas con guión.

“Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine”, dijo Mendes, ganador del Oscar por American Beauty.

Junto con dirigir, Mendes producirá los filmes junto a su socia de Neal Street Productions, Pippa Harris, y Julie Pastor de Neal Street. “Pretendemos que sea una experiencia cinematográfica excepcionalmente emocionante y épica: cuatro películas, contadas desde cuatro perspectivas diferentes, que cuentan una única historia sobre la banda más famosa de todos los tiempos”, dijo Harris en un comunicado. “Contar con la bendición de The Beatles y Apple Corps para hacer esto es un privilegio inmenso”.

Será la compañía Sony Pictures Entertainment la que financiará y distribuirá las cuatro películas en cines en 2027, aunque todavía se desconocen los detalles. Ni quiénes actuarán ni si las películas se estrenarán ene simultáneo.

Este proyecto sucede al documental Get Back, de 2021, dirigido por Peter Jackson. No es la primera vez que la historia del grupo se lleva a la pantalla grande con guión y actores, como los ejemplos de Nowhere boy (2009), o In His Life: The John Lennon Story (2000), pero será la primera ocasión en que todos los miembros tendrán un filme “propio”.