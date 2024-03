Una cabeza olmeca aplasta un Tesla y se vuelve viral: la obra de arte mexicana que busca “trolear a Elon Musk”

Viral se hizo un video donde una cabeza olmeca de nueve toneladas aplasta un costoso auto Tesla. Sin embargo, las razones van más allá de un hecho anecdótico o un accidente. Se trata de una obra de arte, creación del escultor mexicano de 42 años, Chavis Mármol.

“La pieza se trata de una cabeza olmeca de aproximadamente 9 toneladas, realmente es una réplica de una cabeza olmeca, que aplasta un auto Tesla. La idea en general es poner la unión entre estos dos mundos. Por un lado, la cultural madre, la cabeza olmeca, y, por otro lado, este auto de última gama, de una de las corporaciones y de uno de los empresarios más polémicos y que actualmente acumula más capital en el mundo”, cuenta su autor en un video compartido por el lugar donde se expone la obra.

“Aquí la cabeza olmeca se impone ante el objeto tecnológico, lo revienta y lo aplasta, y al final, digamos, queda glorificada ante este objeto, que aunque muy tecnológico, muy objeto de deseo, al final es eso, solo un producto de un sistema capitalista, cuando lo que en realidad importa es aquello de donde venimos, aquello que somos, de aquello que hemos sido de generación en generación”, explicó Chavis Mármol a AFP Español.

La civilización Olmeca es considerada la madre de todas las culturas de Mesoamérica, pues se asentó en dicha zona desde el Periodo Formativo, es decir, al rededor de 2000 a.C. Su asentamiento se extendía por la región sureste del actual México, principalmente en los estados de Veracruz y Tabasco.

“No me he inventado nada nuevo, no soy un genio, ni me interesa serlo, además que los artistas que más admiro de distintas disciplinas, hacen o hicieron su obra partiendo del trabajo de otros, porque bueno así es cómo funciona el conocimiento (...) En conclusión lo que yo buscaba al hacer esta pieza era trolear a Elon Musk y su nueva planta de autos en México, un meme a gran escala”, escribió el artista en sus redes sociales.

La obra de arte se encuentra a un costado del Hotel Colima 71, en Ciudad de México, donde se puede apreciar de forma gratuita. Esta forma parte de la exposición Neotameme, donde Mármol toma las cabezas olmecas como punto inicial para visibilizar la cultura clave en la historia de su país.