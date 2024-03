La discreta reaparición de Javiera Contador tras el duro paso por Viña: shows íntimos, otra rutina y menos exposición

Javiera Contador continúa su carrera en el humor a pesar del traspié del último Festival de Viña del Mar. “Yo, más que nadie, tengo claro que mi presentación en Viña no fue buena. La semana pasada para mí también fue durísima. Los medios se ensañaron a partir de un episodio y eso me afectó. Obviamente, uno entiende que son las reglas del juego, que siempre ha sido así y que el escenario es el espacio donde uno puede demostrar trabajo, talento, etc. Yo, honestamente, fui incapaz”, escribió la actriz en sus redes sociales el 2 de marzo.

“Volveremos con más punch y les prometo que más divertida (al menos que la última vez). Besos y abrazos. Humor y amor siempre”, agregó.

Y tal como prometió, volvió al escenario el pasado sábado 16 de marzo, en un show en Teatro Bar Palermo a las 22:00 horas. Acompañada de su esposo, Diego Rougier, se presentó luego de Gonzalo Salgado Bello, más conocido como Negro Cuico, quien hizo de telonero.

| Instagram Javiera Contador

“El show lo teníamos armado ya hace tiempo, subimos tímidamente la información de la gráfica y las entradas se agotaron con público real que asistió a la sala, no hubo invitaciones. El recibimiento fue increíble. Javiera tímidamente subió al escenario, con el respeto al público y les dio las gracias”, relata a Culto Pablo Viñolo, dueño de Teatro Bar Palermo, quien estuvo presente durante la rutina de Javiera Contador.

Según cuenta Viñolo, la decisión de no difundir de forma masiva el evento vino desde el local, no de la comediante. “Fue una idea mía como para cuidarla, siendo que es una artista increíble, tiene un ángel que traspasa el escenario”, dice el dueño del espacio, quien además señala que fueron cerca de 130 los tickets vendidos. “No le bajó la venta. Las entradas se vendieron sin nada de publicidad, se agotaron las entradas en poquito tiempo”.

Humildad es la palabra que usa para describir la actitud de Javiera Contador. “Hizo una rutina que habla un poco de la experiencia cuando empezó a ser actriz, cuando tuvo su primera entrevista en un medio de comunicación y armó toda una historia muy bonita, que va de la mano con el stand up. El texto estaba asegurado, ella lo había probado, lo tenía guardado y volvió a retormarlo”, comenta Pablo Viñolo.

Christian y Alexandra Tacchi, dos hermanos seguidores de la carrera de Javiera Contador, estuvieron en la Quinta Vergara la noche en que se presentó ante el Monstruo. “Decidí con mi hermana volver ir a verla. Cuando pasó esto de Viña nos impactó tanto la crueldad de las personas que nos pusimos a llorar, porque empezamos a ver como la Javi se empezaba a pisar con su propia rutina, estaba rapeando. Fue muy impactante para nosotros. Si Javi se subía al escenario, yo iba a ir sí o sí a verla”, cuenta Christian a Culto.

De acuerdo al dueño de Teatro Bar Palermo, este show estaba agendado antes de Viña y Javiera Contador decidió no cancelar. Es más, tiene un nuevo espectáculo para el 6 de abril en el mismo espacio y fechas conversadas hasta julio. “El espectáculo que está haciendo lo vamos a apoyar, se hicieron las gráficas recién ayer. Lo bueno de su parte, que debo reconocer, es que ella nunca bajó las funciones. Siguió trabajando”, explica.

Javiera Contador en Teatro Bar Palermo, sábado 16 de marzo | Foto de Christian Tacchi

Javiera Contador solo se refirió a su experiencia en el Festival de Viña al inicio de su show. “Las mesas estaban todas llenas. El Negro Cuico hizo a todos ponerse de pie para recibir a Javiera Contador. Ella salió muy emocionada, se vio en su semblante. No dejó de mencionar su baja autoestima actual, que no la está pasando bien, que es un momento duro para ella, lo hace mediante los chistes. Al inicio la rutina se centró en evaluar un poco lo de Viña, no evaluar lo que salió mal, sino cómo estaba ella actualmente. Luego invitó a si alguien tenía una duda morbosa sobre ese día, pero nadie levantó la mano”, relata Christian Tacchi.

“Javiera ofreció, mediante votación de manos alzadas, tres distintos temas que ella podría mencionar, el que ganó fue la mochila. Fue básicamente una vivencia personal que tuvo hace unos años cuando recién despegaba su carrera actoral. Javiera finalmente contó una pequeña anécdota con los piojos de sus hijos a modo de bonus, y agradeció el show y el apoyo, pues al principio mencionó que pensaba que nadie iría a verla”, agrega. A modo de mostrar su afecto por la artista, la pareja de hermanos le regaló un ramo de flores con un mensaje.

Según muestra un video que Javiera Contador compartió en redes sociales, la rutina fue exitosa y el público aplaudió de pie, hecho que Pablo Viñolo respalda. “Pasito a pasito, suave suavecito. Vamos de a poquito, gracias por el cariño”, escribió la humorista para acompañar el registro.

En sus redes sociales no figura el afiche promocional de ese show y tampoco el de sus próximos eventos confirmados, el del 6 de abril y el del 27 de abril a las 21:00 horas, en Open Restobar Las Condes. Según una fuente cercana a Javiera Contador, la buena venta de entradas permite prescindir de difusión masiva. La exposición de la actriz de Casado con hijos ha disminuido, prefiere no dar entrevistas y se limita a interactuar con sus seguidores en redes sociales.

“Estoy saliendo menos”

Ya el día anterior había quedado claro su regreso a la ‘vida pública’, a través de un video para el estreno de El Antídoto, programa en vivo a cargo de Fabrizio Copano en Mega. Sin embargo, fue una salida a escena controlada -no estuvo en vivo-, donde hizo alusión a su paso por la Quinta Vergara.

Foto: AgenciaUno.

“Te agradezco que me hayas invitado presencialmente, pero estoy saliendo menos. Tuve una situación estresante laboralmente, me imagino que no te enteraste, se enteró tan poca gente (...) Aprovecho de pedirte disculpas, porque sé que quieres tener a todos los comediantes que estuvieron en el festival, a pesar de los resultados, cierre comillas. Cuando le avisé a los chiquillos que no iba a ir se pusieron la camiseta y dijeron: ‘Si tú no vas, no va nadie’. Somos todos un equipo, no te vamos a dejar tirada como la producción del festival”, dijo la comediante en el video.

El comentario irónico se hizo evidente cuando aparecieron en escena casi todos los humoristas que pasaron ante el Monstruo. Alison Mandel, Luis Slimming, Lucho Miranda y Pedro Ruminot intentaban ‘esconderse’ de las cámaras. Faltaba Álex Ortiz. Los dardos fueron claros contra la producción del certamen viñamarino, instancia en la que Canal 13 y TVN fueron organizadores.

El apoyo de nombres del rubro fue mayormente transversal. Edo Caroe, Gloria Benavides, Maitén Montenegro, Luis Slimming, Pamela Leiva, Chiqui Aguayo y Monse Jerez respaldaron a la comediante. Mientras otros rostros del espectáculo, como Claudia Schmidt, fueron más críticos con la puesta en escena de quien interpretó por años a Kena Larraín.

“Estoy saliendo menos”, dijo Contador en su aparición en el estelar de Mega. No obstante, se robó las miradas en una sesión fotográfica para el Centro Cívico de Las Condes –que compartió en sus redes sociales– parte de la exposición Manos a la obra, que durante marzo visibiliza el trabajo de mujeres en las artes. Forman parte también de la muestra Montserrat Ballarin, Javiera Contador, Vivianne Dietz, Josefina Fiebelkorn, Delfina Guzmán, María Izquierdo, Elvira López, Mariana Loyola, Gloria Münchmeyer, Amparo Noguera, entre otros rostros.

El 2022, Javiera Contador protagonizó Desconectados, una comedia original distribuida por Amazon Prime Video y producida por Picardía Films, productora que dirige junto con su esposo, Diego Rougier. Con un casting integrado por Dayana Amigo, María José Bello, Carmen Gloria Bresky, Kurt Carrera, Jorge Zabaleta y Jaime Vadell, la película sigue alojada en la plataforma de streaming. Por el momento, no se vislumbran nuevos proyectos cinematográficos en la carrera de Javiera Contador.