El caso que remece a Nickelodeon: productor Dan Schneider asume acusaciones de acoso y abuso sexual a niños actores

El productor de reconocidas series de Nickelodeon, Dan Schneider, habló sobre las acusaciones de acoso y abuso sexual aparecidos en la serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, de Investigation Discovery. Este indaga en testimonios de exniños actores de la estación televisiva contra diversos trabajadores, mientras grababan series del canal infantil.

Amanda Bynes (The Amanda’s Show), Drake Bell (Drake y Josh) y otros actores acusaron comportamientos inapropiados en los sets de grabación. Entre los acusados está Schneider, a quien apuntan como responsable de sexualizar a los intérpretes en los programas, a través de chistes de grueso calibre y peticiones inapropiadas.

Dan Schneider estuvo a cargo de producciones como The Amanda Show, Drake y Josh, Zoey 101, iCarly y Henry Danger. Algunos de los integrantes de los respectivos elencos participaron en el documental, denunciando una tóxica cultura laboral que incluía comportamientos inapropiados, abuso verbal e incluso sexual.

De esa forma, este martes 19 de marzo, el exproductor de Nickelodeon participó de una entrevista de 20 minutos en YouTube, realizada por BooG!e y recogida por Variety. “Ver los últimos episodios fue muy difícil. Afrontar mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente, le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte”.

Una de las principales acusaciones se centra en los masajes que le pedía a Amanda Bynes. Esto fue respaldado por dos guionistas del programa, Jenny Kilgen y Christy Stratton, quienes aseguran que Dan Schneider les enseñaba pornografía en su computador y también les pedía masajes.

“Estuvo mal”, dijo Schneider. “Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue algo incorrecto. Nunca lo haría hoy. Me da vergüenza haberlo hecho entonces. Pido disculpas a cualquiera que alguna vez haya puesto en esa situación. Además, pido disculpas a las personas que caminaban por la aldea de grabación, o dondequiera que sucedieran, porque hubo muchas personas que presenciaron lo ocurrido y que también se sintieron incómodas, así que también les debo una disculpa”.

“Cada uno de esos chistes fue escrito para una audiencia infantil, porque los niños pensaban que eran divertidos”, explicó Schneider. “Ahora tenemos algunos adultos que los miran 20 años después a través de sus lentes, los miran y dicen: ‘Sabes, no creo que eso sea apropiado para un programa para niños’. No tengo ningún problema con eso. Si alguien se siente así, eliminemos esos chistes del programa, tal como lo habría hecho yo hace 20 años”.

Sin embargo, Variety se contactó con el representante de Schneider, quien lo exculpó de la total responsabilidad en las acusaciones. “Todo lo que sucedió en los programas que dirigió Dan fue cuidadosamente examinado por docenas de adultos involucrados y aprobado por la cadena. Si hubiera un problema real con las escenas en las que algunas personas, ahora años después, se están ‘sexualizando’, serían eliminadas, pero no es así, todavía se transmiten constantemente en todo el mundo y las disfrutan tanto los niños como los padres”.

La docuserie fue dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz, y sus cuatro episodios se están estrenando esta semana en Estados Unidos.