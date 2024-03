Las revelaciones más duras del príncipe Andrés: la entrevista que sacudió a la realeza inspira una película de Netflix

El programa Newsnight (BBC Two) nunca había tenido una entrevista con un miembro de la familia real británica. Y, por cómo salió la única que a la que lograron acceder, una situación de ese tipo nunca volvería a ocurrir.

En 2018, el programa recibió un ofrecimiento inusual: entrevistar al príncipe Andrés, pero en un formato que permitiera su lucimiento y evitara las preguntas punzantes. Nada más alejado de la clase de periodismo que la cadena pública suele desarrollar en sus diversos espacios de conversación.

Sam McAlister, la entonces editora del programa, declinó esa posibilidad, pero dejó abierta la puerta a que en un futuro, si el príncipe deseaba hablar de temas más amplios, se contactaran nuevamente con ella. Para su sorpresa, un año después de su primera interacción, recibió un nuevo correo electrónico, esta vez para concretar la conversación bajo los términos que anteriormente les había sugerido.

En 2019 el nombre del hijo de la reina Isabel II estaba manchado a raíz de las múltiples acusaciones en contra de su buen amigo Jeffrey Epstein. Los documentos del caso reflotaron la acusación de Virginia Giuffre –quien tenía 17 años y era víctima de tráfico sexual cuando supuestamente el príncipe tuvo relaciones con ella– y se agregaron otros testimonios de similar calibre.

La trastienda que ha narrado McAlister indica que durante las negociaciones hubo un solo requerimiento: evitar toda pregunta en torno a su asociación con Epstein.

La posibilidad de dialogar con él en televisión podría haber quedado sepultada. Pero McAlister apeló a toda su experiencia y poder de convencimiento para persuadirlo y avanzar hasta tenerlo sentado frente a la periodista Emily Maitlis.

La entrevista se emitió el 16 de noviembre de 2019, con nefastas consecuencias. Basta decir que el duque de York fue desterrado de sus deberes reales tras su transmisión.

“¿Cómo fue que él decidió que era una buena idea hacer una gran entrevista larga con Emily Maitlis en la BBC?”, se preguntó el guionista Peter Moffat en 2022, mientras anunciaba su nuevo proyecto, una película que describiría todo lo que ocurrió para que el príncipe llegara a aceptar esa instancia, incluyendo la discreción con la que se movieron la productora y la periodista. “Casi nadie dentro de la BBC podría saberlo por temor a que se filtrara”, indicó.

Para escribir su largometraje se basó en Scoops: Behind the scenes of the BBC’s most shocking interview, el libro que Sam McAlister publicó en 2022. Ahora, el próximo 4 de abril, la cinta llegará a Netflix, con Gillian Anderson, Rufus Sewell y Billie Piper en los roles principales y el título Scoop (La gran exclusiva en este lado del mundo).

Pero no es el único proyecto inspirado por esa controversial historia sobre la familia real. Ruth Wilson encarna a Emily Maitlis y Michael Sheen interpreta al príncipe Andrés en A very royal scandal, una miniserie de tres episodios de Amazon Studios que se interna en la misma trastienda. Eso sí, esa ficción cuenta con Maitlis como productora ejecutiva. Su fecha de estrenó en Prime Video aún no ha sido confirmada, y seguramente dependerá del impacto del filme de su competencia.