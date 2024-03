VTR sacude la industria local y sella alianza con Max, Prime Video y Universal+

Es una época de ajustes en la industria de la entretención en casa. Un momento que invita a revisar ideas que hasta hace un par de años parecían estar plenamente vigentes. Un ejemplo: recientemente servicios digitales como Netflix y Max han lanzado planes más económicos que incluyen publicidad, una alternativa impensada en el período de mayor auge del sector.

Otro ejemplo: los cableoperadores y las plataformas de streaming, antes percibidos como competidores por la preferencia de las personas, ahora colaboran y unen fuerzas en busca de fortalecer sus posiciones en el mercado.

Barbie. Foto: Warner Bros.

¿El motivo? La billetera de la audiencia es limitada, como sugieren aquellos estudios que concluyen que la mayor parte de los personas están dispuestas a, como máximo, pagar por dos servicios.

En ese escenario, reconoce Cristián Novoa, gerente de Contenidos de VTR. “hemos participado en todas las discusiones con nuestros socios estratégicos, tratando de replantearnos el nuevo ecosistema”.

La compañía presenta algo que luce inédito en Chile: a partir de hoy, 1 de marzo, sus clientes tendrán acceso a ocho plataformas de streaming sin un costo adicional. Estas son Max (que esta martes debutó en Latinoamérica en reemplazo de HBO Max), Prime Video, Universal+, Mega Go, Atresplayer, Cindie, Edye y Riivi. “Todas son aplicaciones con contenido de primera factura”, sintetiza el ejecutivo.

Novoa cuenta que la decisión tiene su origen en haber observado en detalle los nuevos patrones de consumo tanto en nuestro país como en el extranjero. “Esto no es algo que suceda sólo en Chile; tiene como precedente lo ocurre en mercados más maduros, como el americano”.

Ted, la serie. Foto: Peacock

“Si bien se mantiene relativamente estable la cantidad de tiempo que el cliente destina a los servicios de entretención –los canales de televisión y las plataformas de streaming–, en torno a las cinco y seis horas, ha cambiado radicalmente la composición de ese consumo. Si antes era un 80% o 90% para los canales y el restante para las plataformas, en el último año los patrones de consumo quedaron 50 y 50″, explica.

Y profundiza: “Eso provocó que el costo del gasto en entretención haya subido de manera drástica en el tiempo. Eso pegó de manera bien radical en mercados como el americano, que no adecuaron su oferta de programación. Entonces, los cableoperadores de Estados Unidos siguieron ofreciendo sólo una oferta de canales y parte de sus clientes, como no tenían una billetera ilimitada, se fueron a contratar directamente plataformas”.

“Dado que tenemos un desfase con lo que ocurre en mercados más maduros, nosotros estamos tratando de ser disruptivos y adaptarnos para que el cliente pueda tener la oferta más completa y más variada dentro de su servicio de televisión. Y eso implica que hay que hacer cambios. No puedo sólo mantener la oferta de canales lineales”.

Tras alistar su lanzamiento durante el último par de años, la novedad que ahora presenta VTR no es paulatina, sino que entra en vigencia de inmediato. Un cambio que permitirá que sus usuarios vean desde series como The Boys y Reacher (Prime Video) hasta Pocker face y Ted, la serie (Universal+), además de todas las producciones de Max, que duplica el contenido que estaba presente en HBO Max (al que ya tenían acceso los clientes del cableoperador). También estarán disponibles títulos locales, como las teleseries de Mega (Mega Go) y películas de cineastas nacionales (Riivi).

VTR reunirá todos esos títulos en TV Smart, un espacio que permitirá que el usuario pueda navegar por los catálogos de las plataformas sin necesidad de moverse de una a otra, como ocurre habitualmente en un Smart TV. El único paso indispensable es primero autotenticarse en cada servicio, usando las mismas credenciales utilizadas para entrar a la web de VTR. “La idea es integrar en una misma caja el contenido de los canales lineales y de las distintas plataformas”, apunta.

También a partir de hoy, la firma presenta una segunda alternativa: a cambio de $3.000 extra, permitirá el acceso a Disney+, Star+ y Paramount+. Novoa calcula que pagar por las ocho plataformas por separado equivaldría a $35.000, mientras que suscribirse a las 11 por separado saldría $50.000. “Lo disruptivo que estamos tratando de hacer es que, por el mismo precio que ya pagas, tienes acceso a la más variada cantidad de contenido disponible en el mercado”, sostiene.

Y proyecta: “Eventualmente la industria se va a mover en esta dirección, de manera más o menos acelerada. Nosotros tomamos la decisión de ser muy agresivos en esta salida, para adaptarnos de lleno en lo que los clientes están demandando”.

Canales que salen y canales que llegan

A partir de este 1 de marzo también se producen ajustes importantes en la grilla de canales: 11 señales salen y el mismo número se integran. Entre los que se van se encuentran Lifetime, A&E, Sony, AXN, H2, Historia Channel, I-Sat, Much Music y Glitz. Los que llegan son FX, Film&Arts, Cinecanal, Star Channel, Bío-Bío TV, Nat Geo, AMC, Más Chic y Telemundo.

The Mandalorian. Foto: ©2023 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

El ejecutivo de VTR asegura que el propósito es “mantener la oferta de canales lineales. Es decir, no la vamos a degradar”. Y agrega: “Vamos a procurar conservar de la mejor manera el 50% de consumo lineal, con los mejores canales que están disponibles hoy día en el mercado. Estoy empujando fortalecer ambos mundos”.

Según sus estimaciones, con las modificaciones la compañía apunta a conquistar entre el 80% y 90% del consumo de servicios de entretención. “Esos eran los números tradicionales que tenía la industria de la televisión de pago en el pasado. Lo que pasa es que, con tanta disrupción, se fueron generando todos estos caminos paralelos. Caminos paralelos que hacen que el cliente actualmente tenga que pagar una estructura de precio mayor”.