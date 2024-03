Pop y virtuosismo: el grupo Level 42 vuelve a Chile

Son sinónimo de virtuosismo y pop, y de haber sonado de manera incansable en las radios FM durante parte de los 80 y los 90. Una banda ícono de esa generación, gracias a hits como Lessons in love, Something about you y It’s over.

Ahora, les llegó el minuto de un nuevo cara a cara con el público chileno. La banda inglesa Level 42, originarios de Londres en 1979, está de regreso en el país para presentarse en el Gran Arena Monticello el sábado 2 de noviembre de 2024 a las 21.00 horas.

Una cita a ocho años de su primer espectáculo en el país.

Liderados por el bajista y vocalista Mark King, en estos 45 años de trayectoria y con un debut homónimo de 1980, Level 42 ha lanzado decenas de discos, entre álbumes de estudio, en vivo y recopilaciones, transformándose en una de las bandas inglesas con mayor éxito y presencia en los cinco continentes. Cabe destacar además, según estadísticas de Spotify, que el público chileno sobresale entre sus fanáticos por ser sus máximos oyentes en dicha plataforma.

Tickets disponibles en preventa, con un 20% de descuento con todo medio de pago por 48 horas y/o hasta agotar stock del 30% de la capacidad total de entradas a la venta, desde este 28 de marzo a las 11:00 horas a través el sistema PuntoTicket. Estacionamientos gratuitos.